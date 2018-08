Zsíros polgármesteri lelépő

Pozsony | Utolsó pillanatban emelnék a településvezetők lelépőjét és fizetését a smeres polgármesterek. A szakember szerint a teljes bérezési rendszert át kellene alakítani.

Kilenc smeres parlamenti képviselő – közülük hat polgármester – javaslatára rövidesen emelkedhet a polgármesterek alapbérét meghatározó szorzó, s ezzel együtt a bérük is. Gondolnak a hivatalukból távozó polgármesterekre is, ők a jelenlegi háromhavi helyett akár öthavi lelépőt is kaphatnának. A módosító javaslat kidolgozói azzal érvelnek, hogy a polgármesterek bérét szabályozó törvényhez 2011 óta nem nyúltak. A településvezetők alapfizetését a mindenkori átlagkereset összegéből a lakosság számához kötött szorzóval számítják ki. A szorzónál átlagosan 10%-os emelést akarnak átvinni. Ez az 500 lakosú települések polgármestereinek 1575 eurós alapfizetést jelenthet a jelenlegi 1423 euró helyett. A magasabb lélekszámú településeknél az emelés akár 300 euró pluszt is jelenthet.

Ráadásul ez nem a fizetési szalag végösszege, hiszen az alapfizetéshez az önkormányzati képviselők jutalmat adhatnak a polgármesternek, alapfizetésük akár 60%-át. A módosítás kidolgozói gondoltak azokra is, akik – akár már a novemberi önkormányzati választásokat követően – távoznak hivatalukból. Azt javasolják ugyanis, hogy minél több cikluson keresztül tölti be ezt a posztot egy polgármester, annál nagyobb lelépőt kapjon. Akár a havi fizetésének megfelelő összeg ötszörösét.

A jelenlegi szabályozás szerint minden polgármesternek, aki több mint hat hónapig töltötte be tisztségét, háromhavi lelépő jár. A smeresek azt javasolják, hogy már novembertől lépjenek hatályba a módosítások. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy két héttel az önkormányzati választások előtt az önkormányzatoknak rá kellene bólintaniuk az új szabályzásra

Martin Kollárik, a Jól Irányított Társadalomért Intézet (SGI) munkatársa szerint a polgármesterek jutalmazásában rendszerszintű hibák vannak, és erre a problémára a módosítás sem reflektál. „Mivel a polgármesterek béréről hivatalba lépésükkor döntenek, a jutalmazásuknál a testület politikai irányultsága dönt, abszolút nem reflektálnak arra, hogy milyen és mennyi munkát végzett el, megérdemli-e a pluszpénzt a polgármester” – magyarázta Kollárik. Szerinte egyébként a rendszer nagyobb módosításai mellett a koefficienseket függővé lehetne tenni a település gazdasági helyzetétől. Kollárik az „utolsó pillanatban” szorgalmazott változtatásokat célzatosnak tartja.

A Híd nem lát gondot abban, hogy a polgármesterek bérét szabályzó jogszabály módosuljon. Bugárék számára elfogadható a módosítás, ám azt nem fogják támogatni, hogy már novembertől hatályba lépjen, így az újra nem választott polg