Zeman és Gašparovič dicsérték a rendszerváltást, de bírálták az Uniót

Gašparovič az 1989 novemberében történt eseményeket – melyek a csehszlovákiai kommunista rendszer bukásához vezettek – a szabadságért folytatott harc fázisaként értékelte, ugyanakkor kiemelte, az események erőszak nélkül zajlottak. Az egykori államfő szerint ehhez hozzájárult a Nyilvánosság az Erőszak Ellen (VPN) és a csehszlovák kommunista párt között zajló párbeszédet. Véleménye szerint a novemberi események üzenete a tisztesség, egymás tiszteletben tartása és együttműködése.

Az egykori szlovák elnök szerint a bársonyos forradalom hozta el a fiataloknak a szabadságot, de aggályát fejezte ki afelett, hogy a fiatalokat könnyű befolyásolni, miközben a szabadságnak is vannak határai. „Főleg a fiatalok a liberális politika keretén belül meg vannak győződve arról, hogy bármit megtehetnek” – vélekedett Gašparovič.

A korábbi szlovák államfő szerint a bársonyos forradalom nem egyik napról a másikra történt meg, több kulcsfontosságú esemény ágyazott meg a kommunizmus bukásának. „Az embereknek elegük volt az alkalmazkodásból, ahogy abból is, hogy az állam nem biztosította be a sajtó és a véleménynyilvánítás szabadságát” – fejtette ki Gašparovič, aki szerint Szlovákia előtt még sok kihívás áll. Az egykori elnök úgy véli, Szlovákiában nyugodt környezetet kell teremteni, amiben az együttműködésre helyezik a hangsúlyt. Míg Gašparovič hangsúlyozta az Európai Unióban és a NATO-ban maradás fontosságát, kritizálta az EU jelenlegi politikáját is, amely több tagállam hozzájárulása nélkül hoz meg döntéseket.

Zeman szerint 35 éve nem szabályozott hatalomátadás zajlott, hanem valóban bársonyos forradalomról beszélhetünk – miközben a rendszerváltás például Romániától eltérően nem véresen ment végbe. A korábbi cseh elnök szerint a kommunista rendszer hatalmának összeomlása annak is köszönhető, hogy a szovjet vezetés figyelmen kívül hagyta Miloš Jakeš főtitkár segítségkérését. A csehszlovák kommunista vezetés ezért inkább békésen adta át a hatalmat.

A 2013 és 2023 közöt ténykedő cseh államfő érzékeli a különbségeket és a hasonlóságokat a harminc évvel korábbi és a jelenlegi cseh, valamint szlovák társadalom között.

Zeman meggyőződése, hogy a két nép eltérő mentalitása ellenére a csehek és szlovákok továbbra is közel állnak egymáshoz, „nem létezik barátibb kapcsolatokat ápoló két nép.”

Zeman 1989 üzenetének a demokrácia megtartásának fontosságát tartja, melynek feltétele, hogy a rendszer hitelesebbé váljon – azaz a nyilvánosság minél szélesebb körben vehessen részt a döntésekben. A volt politikus a legfontosabb kihívásnak az illegális bevándorlás elleni küzdelmet, valamint az irreálisnak tartott zöldpolitikai alapelvek elleni fellépést tartja.