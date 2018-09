Volt rendőr és katona is lehet a gyanúsítottak közt

Pozsony | Tegnap hajnalban a rendőrségnek sikerült letartóztatnia azokat a személyeket, akiket Ján Kuciak újságíró és jegyese, Martina Kušnírová meggyilkolásával gyanúsítanak. A Gútán végrehajtott razzia során egy volt rendőrt és vélhetőleg egy volt katonát is letartóztattak.

Összesen nyolc személy került tegnap rendőrkézre a gútai razzia során. A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) kommandósai hatalmas erőbevetéssel bonyolították le az akciót, a gyanúsítottak házához több tucat gépkocsival érkeztek, az akció során két rendőrségi helikoptert is használtak. Az Országos Rendőr-főkapitányság azonnal elismerte, hogy az akció a Kuciak-gyilkossággal van összefüggésben, lapzártánkig viszont ettől több információt hivatalosan nem tettek közzé. A gyanúsítottak felkutatásában állítólag sokat segítettek azok a felvételek, amelyeket egy amerikai műhold készített véletlenszerűen a gyilkosság napján.

A letartóztatott személyek egyike állítólag Sz. Tamás, aki korábban nyomozóként dolgozott a komáromi rendőrségen, és egy tengerjáró teherhajó biztonsági szolgálatánál is alkalmazásban lehetett. A másik gyanúsított neve (Miroslav M.) megegyezik annak a férfinak a nevével, aki 2013 januárjáig a szlovák hadseregnél volt hivatásos katona. Ő állítólag Sz. Tamás unokatestvére. További három letartóztatott monogramját tudta meg az aktuality.sk: K. J., R. M., T. A. Annyi még kiszivárgott rendőrségi körökből, hogy a tegnap letartóztatottak között van minden bizonnyal a kettős gyilkosság elkövetője, és azok, akik a helyszínen segítettek neki. A megrendelő vagy megrendelők kiléte egyelőre ismeretlen.

Ján Kuciak hozzátartozóinak jogi képviselője, Daniel Lipšic azt állítja, hogy bár sokan nem hisznek a hatóságokban, ebben a konkrét esetben teljes mértékben megbízik a gyilkossági ügyön dolgozó nyomozócsoportban. „Tapasztalt nyomozók dolgoznak az ügyön, s két rendkívül tapasztalt ügyész is a csoport tagja. Hatalmas siker, hogy egészen ideáig eljutott a nyomozás, de a munka még nem ér véget. Csak akkor lehetünk elégedettek, ha azonosítjuk, letartóztatjuk és elítéljük ennek a szörnyű tettnek a megrendelőit” – írta a Facebook közösségi portálon Lipšic.

Lucia Kurilovská, a Rendőr-akadémia rektora szerint a nyomozóknak a letartóztatástól számítva 48 órájuk van arra, hogy kérvényezzék a gyanúsítottak előzetes letartóztatását.

Bár a rendőrség lapzártánkig nem tette közzé a gyanúsítottak nevét, lapértesülések szerint az egyik letartóztatott Sz. Tamás volt rendőr, aki szüleivel él Gútán, a másik pedig Miroslav M., egy volt katona.

Gútán három helyszínen csaptak le csütörtök hajnalban a kommandósok, a Harcsa, az Erdő és a Laco Novomeský utcákban. Sz. Tamás szüleinek háza a Harcsa utcában áll, ahol a rendőrség szakértői egész nap házkutatást tartottak. A gyanúsítottat csak délután négy órakor szállították el a helyszínről. A férfi állítólag korábban nyomozóként dolgozott a rendőrségnél Komáromban. A Facebook közösségi portálon található profilja arról tanúskodik, hogy az Európai Biztonsági Akadémia (ESA) magántestőröknek szolgáló kiképzését is elvégezte Lengyelországban. Ezt a kéthetes intenzív tanfolyamot olyan személyeknek ajánlják , akik VIP-ügyfelek védelmével szeretnének foglalkozni. „Az intenzív kurzus legfontosabb célja, hogy az illető elsajátítson a személyvédelemhez szükséges minden gyakorlati és elméleti ismeretet” – olvasható az ügynökség honlapján.

Akik sikeresen elvégeznek ilyen tanfolyamot, rendszerint gazdag emberek, menedzserek, üzletemberek testőrségében kapnak állást, klienseiknek nemcsak munkájuk során, hanem a szabadidejükben is védelmet nyújtanak. Az ügynökség egyébként olyan fegyveres biztonsági szolgálatok tagjainak is szervez képzéseket és gyakorlatokat, akik a teherhajók személyzetét védik a kalóztámadások ellen. Nem kizárt, hogy Sz. Tamás is ilyen hajón dolgozott, a Facebook-oldalán közzétett képeken ilyen hajón pózol fegyverrel a kezében az Arab-tengeren. Azt, hogy hajón dolgozott időközben több gútai lakos is igazolta.

Az ESA tevékenységére egyébként nemrég a Bellingcat oknyomozó szerver is felfigyelt. Állítólag a jobboldali szélsőséges szervezeteket tömörítő Azov ukrán önkéntes ezred tagjai is ennél az ügynökségnél kaptak többször kiképzést Lengyelországban.

A másik gyanúsított neve (Miroslav M.) megegyezik annak a férfinak a nevével, aki 2013 januárjáig a szlovák hadseregben szolgált tizedesként. Állítólag Sz. Tamás rokonáról van szó. A védelmi minisztérium tájékoztatása szerint már öt éve nem hivatásos katona. Lapértesülések szerint a nyitrai gépesített zászlóaljnál szolgálhatott. Lapzártánkig még kiderült, hogy a gyanúsítottak között van K. J, R. M. és T. A.