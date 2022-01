Vita a gyógyszerek felírása miatt

Az utóbbi napokban komoly politikai vita alakult ki azzal a törvénymódosítással kapcsolatban, amelynek értelmében 2022-től már a specialistáknak is ki kell írniuk a gyógyszereket a páciensek számára. A változások az orvosközösséget is megosztják.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az újévtől megváltoztak a gyógyszerek felírására vonatkozó törvények. Korábban a rendszer úgy működött, hogy a szakorvosok a vizsgálatok után javasolhattak bizonyos gyógyszereket, de a recept kiírása már a körzeti orvosok dolga volt. Ezzel a felelősség is őket terhelte. Az OĽaNO parlamenti képviselői azonban kidolgoztak egy javaslatot, amelynek értelmében 2022-től a specialisták már nem ruházhatják át a recept felírását az általános orvosokra, saját maguknak kell elvégezniük ezt a feladatot.

Ellenzéki kritika

Az ellenzéki Hlas politikusai szerint a törvénymódosítás elhibázott lett. Zuzana Dolinková, a párt alelnöke, aki korábban a Rendelői Szolgáltatók Szövetségének (ZAP) vezetője is volt, azt kifogásolta, hogy az OĽaNO képviselői és az egészségügyi minisztérium előzetesen nem egyeztetettek a szakmai szervezetekkel. Dolinková továbbá azt mondta, a páciensek bizonyos csoportjának most már nehezebb lesz hozzájutniuk a gyógyszereikhez.

„Azoknak a betegeknek, akinek a közvetlen környezetében él a szakorvosuk, nem probléma, ha a gyógyszereket is ő írja fel. Viszont azoknak a betegeknek gondot okozhat, akik olyan régiókban élnek, ahol a szakorvosi rendelők nehezen hozzáférhetők. Azt gondoljuk, meg kellene hagyni a lehetőséget, hogy adott esetben az általános orvos is felírhassa a receptet”

– magyarázta Dolinková.

I smétlődő receptek

Marek Krajčí (OĽaNO) korábbi egészségügyi miniszter erre reagálva azt mondta, nem igaz, hogy a betegek az újévtől nehezebben juthatnak hozzá a gyógyszereikhez.

„A körzeti orvos továbbra is felírhatja azokat a recepteket, amelyeket a specialisták még 2021-ban ajánlottak. A páciensek számára az lesz a pozitív változás, hogy ha 2022-ben ismét meglátogatják a szakorvost, akkor a kezelés után nem kell még elmenni a körzeti orvoshoz is, hanem azonnal mehet a gyógyszertárba, hogy kivegye a készítményeket”

– reagált az egykori miniszter.

Megjegyezte, azoknak a betegeknek sem kell aggódniuk, akik messze laknak a szakorvosi rendelőtől, hiszen az elektronikus recepteknek köszönhetően nem kell állandóan visszamenni a specialistához, ha elfogy a gyógyszer. A rendszer ugyanis lehetővé teszi, hogy a szakorvosok is felírhassák az úgynevezett ismétlődő elektronikus receptet. Ennek lényege, hogy miután elfogyott a gyógyszerük, a betegek azonnal ki is vehetik az újabb adagot, mivel az elektronikus rendszerben automatikusan megjelenik a következő recept. Ezt egészen addig lehet ismételgetni, amíg a szakorvos újabb ellenőrzésre nem hívja a pácienst.

Richard Raši, a Smer egykori egészségügyi minisztere (jelenleg Hlas) viszont azt mondta, az elektronikus receptnek is megvannak a hiányosságai. Kiemelte, sok szakorvos – főleg az idősebb, nyugdíj előtt álló specialisták – nem ért megfelelően a rendszerhez, ezért az ismétlődő receptek kiírása gondot okozhat.

Tehermentesítés

Monika Palušková, a Szlovákiai Háziorvosok Szövetségének (SVLS) vezetője nem osztja a Hlas képviselőinek elutasító véleményét. Az egészségügyi minisztérium által szervezett sajtótájékoztatón tegnap arról beszélt, az új törvény egyfajta tehermentesítésként szolgál a körzeti orvosok számára. Mint mondta, már a világjárvány kirobbanása előtt is komoly gondot okozott Szlovákiában a gyakori orvoslátogatás, különösen a háziorvosok számára. A koronavírus csak rontott a helyzeten. Palušková adatai szerint 2021-ben az általános orvosok által felírt összes recept mintegy 37 százalékát alkották a szakorvosok javaslatai.

„Én körzeti orvosként nemcsak a beteg aktuális egészségügyi állapotát veszem figyelembe. Tekintettel kell lennem arra is, nincs-e a páciensnek valamilyen allergiája, nem szed-e más gyógyszert, nem lesz-e keresztreakció, és így tovább. A szlovák közvélemény még a járvány elején felfigyelt arra a jelenségre, hogy a páciensek nem tudnak bejutni a háziorvosukhoz, mert nem veszik fel a telefont és nem tudnak velük kapcsolatba lépni. És most képzeljék el azt, mi mindent kell csinálnia egy általános orvosnak: szűrővizsgálatokat, kezeléseket, beteglátogatásokat, és még ehhez hozzáadódik, hogy mások receptjét is fel kell írniuk. Az ilyen »idegen« receptek felírása akár 2–2,5 órát is elvehet az orvosok idejéből”

– vélekedett az SVLS vezetője.

S zakmai ellenérvek

Az új törvény nemcsak a politikusokat, hanem a szakmai közvéleményt is megosztja. Mária Lévyová, a Páciensek Jogvédő Szövetségének (AOPP) elnöke úgy gondolja, a törvény megnehezíti azoknak a betegeknek a dolgát, akik egyszerre több egészségügyi problémával is küzdenek, ezért több szakorvost is látogatnak.

„Korábban az összes gyógyszerüket egy helyen intézhették el, mégpedig a körzeti orvosuknál, most viszont minden egyes specialistát külön kell felkeresniük”

– jelentette ki, hozzátéve, azzal sem ért egyet, hogy a módosítást egy képviselői javaslat formájában fogadták el, és nem tárgyaltak róla előzetesen a többi szakszervezettel.

Hasonló aggályokat fogalmazott meg a már említett Rendelői Szolgáltatók Szövetsége (ZAP) is. Jaroslava Orosová, a szervezet vezetője szintén a hiányzó kommunikációt rótta fel, valamint azt, hogy a szakorvosi rendelők leterheltsége is legalább akkora probléma, mint az általános orvosoké, ezzel pedig a minisztérium nem foglalkozik.

Az egészségügyi tárca és a javaslat beterjesztői úgy oldanák meg a feszült helyzetet, hogy tárgyalóasztalhoz hívják a szakmai szervezetek képviselőit.

„Egy platformot hozunk létre, amely megoldja majd a felmerült problémákat, és mindenki tudni fogja, mi a teendője”

– jelentette ki Eva Horváthová, az OĽaNO parlamenti képviselője.