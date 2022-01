Már kevesebb orvoslátogatással is hozzájuthatunk a gyógyszereinkhez

Januártól már a szakorvosok is felírhatják a receptet, így a betegeknek nem kell elmenniük a körzeti orvoshoz. Ráadásul lehetőségük lesz az ismétlődő recept felírására, aminek előnye, hogy a pácienseknek nem kell ismét ellátogatniuk a szakorvosi rendelőbe, ha elfogy a gyógyszerük, ugyanis az elektronikus rendszerben automatikusan megjelenik a következő recept. - TASR-felvétel

A gyógyszerekkel és az egészségügyi segédeszközökkel kapcsolatos törvény januártól több ponton is módosult. Ahogy arról tegnapi számunkban már beszámoltunk, a nyugdíjasok és az egészségkárosultak ingyen juthatnak hozzá bizonyos gyógyszerekhez, emellett azonban van még egy fontos változás, amely az egészségügyi minisztérium szerint megkönnyítheti a betegek életét.

Kevesebb bolyongás

A törvénymódosítás eredményeként a betegeknek kevesebbet kell majd „bolyonganiuk” az orvosi rendelők között. Januártól ugyanis már nemcsak a körzeti orvosok, hanem a szakorvosok is kiírhatják a recepteket. Az eddigi rendszer úgy működött, hogy a szakorvosok a kivizsgálás után ajánlottak bizonyos kezeléseket, magát a receptet azonban gyakran a háziorvosnak kellett kiírnia, a betegek csak ezután tudták kivenni a készítményt a gyógyszertárban. Ez főleg akkor okozhatott nehézséget, ha a szakorvosi rendelő más városban volt, mint a körzeti orvos rendelője, ilyenkor a betegeknek még egy utat meg kellett tennie, mielőtt hozzájutott volna a gyógyszeréhez.

Az újévtől ez megváltozott, innentől már a szakorvosok felelőssége lesz a recept kiírása és a páciens biztonsága is. Az egészségügyi tárca a betegek kényelme mellett azt is fontosnak tartja, hogy csökkenjen az általános orvosokra nehezedő nyomás, amelyet a járvány idején át kell élniük, ráadásul annak is csökken az esélye, hogy egy rendelőben sok beteg gyűlik össze, és átadják egymásnak a fertőzést.

Ismétlődő recept

Szintén a kevesebb orvoslátogatást szolgálja az úgynevezett ismétlődő elektronikus recept, amelyet a szakorvosok ezentúl kiírhatnak. Ennek lényege, hogy a krónikus betegeknek, akik hosszú távon szorulnak gyógyszeres kezelésre, nem kell újra és újra meglátogatniuk a szakorvosi rendelőket, az elektronikus rendszerben már készen lesz az újabb digitális recept. A szakorvosok akár egészen a következő kontrollig is beállíthatják a recept ismétlődését.

Például ha egy betegeknek évente kell a kardiológusához járnia ellenőrzésre, akkor akár egyéves ismétlődő receptet is felírhat, majd beállíthatja, hogy milyen időközönként veheti ki a beteg az újabb adag gyógyszert (értelemszerűen akkor, amikor az előző adagnak el kellene fogynia). Ezek az adatok mind megtalálhatóak az elektronikus rendszerben, a betegnek arra sem kell emlékeznie, hogy mikor kell kivennie a következő adagot, a gyógyszertárban mindenről felvilágosítást adnak. Ha a beteg úgy érzi, hogy a felírt gyógyszerek nem megfelelőek, természetesen konzultálhat a szakorvosával, aki megváltoztathatja az ismétlődő recept paramétereit.

Bár a törvény január 1-től életbe lépett, de előfordulhat, hogy egy beteg tavaly kezdett el egy kezelést, amelyet a szakorvos ajánlott, de a körzeti orvos írta ki a receptet. Ebben az esetben a szakorvosnak 2022. február 28-ig van ideje arra, hogy átvegye az ismétlődő recept kiírásának kötelességét.