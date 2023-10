Van még Szlovákiában jövője az etnikai politizálásnak?

„Az etnikai politizálásnak Szlovákiában egyértelműen vége” – írta ki közösségi oldalára szlovákul a választási eredmények nyilvánosságra kerülése után pár órával Gyimesi György, aki párton kívüliként a Szövetség listáján indult. Később azzal egészítette ki a bejegyzést, hogy a párt ugyan nem szűnik meg, de önállóan már nem fog tudni a parlamenti választáson indulni. A Szövetség ugyanis a 4,38 százalékos eredményével nem jutott a törvényhozásba.

A pártban azonban ezzel közel sem ért egyet mindenki. „A Szlovákiában élő magyarok megmaradása szempontjából az egyetlen járható út az etnikai politizálás” – üzente a Szövetség sajtóosztályán keresztül lapuknak Forró Krisztián (MKP-platform) pártelnök egyebek mellett Gyimesi kijelentésére reagálva.

Óvatosabb vélemények

Berényi József, a párt MKP-platformjának elnöke lapunknak arról beszélt, az ilyen nehéz kérdésekben nem szabad elhamarkodott döntéseket hozni. „Az biztos, hogy a helyi, a megyei és az EP-választáson a Szövetségnek egyedül is van esélye arra, hogy jó eredményt érjen el” – jelentette ki, és hozzátette, az államfőválasztásnak a párt számára szimbolikus jelentősége van. Korábban az MKP Bárdos Gyulát indította a köztársasági elnöki posztért, aki 5,1 százalékos eredményt ért el. „Az egyedüli nagy kérdés, hogy a parlamenti választáson egy etnikai pártnak Szlovákiában van-e esélye, vagy nincs” – nyilatkozta Berényi. Hozzátette azonban, a Szövetség egyedül maradt a magyar politikai szereplők palettáján, hiszen a Magyar Fórum és a Kékekkel együtt induló Híd gyakorlatilag megsemmisült. „Ez egy új helyzetet teremt” – jegyezte meg. Nem zárta ugyan ki, hogy valamilyen koalícióban való indulásról gondolkodjanak, de mivel a következő parlamenti választás minden bizonnyal nagyon messze van, nem látja értelmét, hogy ezzel foglalkozzanak. Szerinte inkább a küszöbön álló EP- és államfőválasztásra, később pedig a helyhatósági választásra kell összpontosítani. Úgy véli, a koalícióra lépés kérdése legközelebb egy évvel a következő parlamenti választás előtt lesz aktuális. Konkrétan Gyimesi kijelentését nem kívánta kommentálni.

„Az etnikai politizálás csak akkor lesz eredményes, ha a Szövetség gyűjtőpárt marad és ez a jellege megerősödik” – nyilatkozta lapunknak Mózes Szabolcs, a párt alelnöke, aki az Összefogás-platformban politizál. Mózes szerint ez azt jelenti, hogy a Szövetségnek sokszínűnek kell lennie. Úgy véli, ha a párt más irányba indul el, például ideológiai kizárólagosság vagy a vélemények kirekesztésének irányába, akkor nem lesz esélye a magyarság képviseletére. Ahogy arról mi is beszámoltunk, a Szövetség decemberi közgyűlésén terítékre kerülhet a párt belső homogenizációja, vagyis a platformrendszer eltörlése, amit az Összefogás és a Híd ellenez. Mózes arról is beszélt, mivel nem látni olyan szlovák pártot, amelyikkel stratégiai partnerséget építhetnének, a választási koalíció megkötése nem lehet stratégiai irány. „Ez esetleg ad hoc lehetőség lehet a következő választás előtt, ami vagy lesz, vagy nem, de erre építeni nem lehet” – magyarázta.

Etnikai fordulatok

Közvetlenül a választás után Orosz Örs, az Összefogás-platform elnöke azonban úgy nyilatkozott, a legközelebbi ilyen voksoláson olyan alternatívát kell kínálniuk, ami „ha nem is szólít meg 130 ezer szavazót, de mandátumokra váltja a begyűjtött támogatást”. A Szövetség most 130 ezer voksot gyűjtött be, és ez sem volt elég az 5 százalékos küszöb eléréséhez. Ennél kevesebb szavazatot csak valamilyen másik párttal való együttműködésben lehet mandátumra váltani. Orosznál aziránt érdeklődtünk, nem volt-e korai ilyen kijelentést tenni. A platformelnök a válaszában arra hivatkozott, ő az etnikai politizálás jövőjére vonatkozó újságírói kérdésre válaszolt, és az idézett kijelentés csak egy felvetés volt a részéről. „Erről a kérdésről nem most fogunk dönteni, kell róla egy társadalmi vita is, ehhez próbáltam hozzájárulni a meglátásaimmal” – nyilatkozta.

Pandy Péter, a Szövetség Országos Tanácsának elnöke és a párt Híd-platformjának a tagja, az etnikai politizálásról úgy nyilatkozott, a következő parlamenti választásig bőven lesz idő arra, hogy ezt eldöntsék. Korábban a még önállóan politizáló Híd a multietnikus párt képét próbálta építeni. Pandy a parlamenti képviseletet csak eszköznek tekinti, amivel a párt céljait, a magyarok és a régiók érdekeinek képviseletét, el tudják érni.