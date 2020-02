Választás előtti telefonbetyárkodás? 

Nagy József, az MKÖ jelöltje egy olyan bejegyzést osztott meg közösség oldalán, amelyben az egyik felhasználó arról számol be, hogy közvéleménykutatás címén felhívták egy magyarországi számról. Amikor a felhasználó azt mondta, az MKÖ-re szavaz, a kérdezőbiztos azt kérdezte tőle, mennyire hajlandó átszavazni az esélyesebb Hídra. A felhasználó szerint sem az életkorát, sem más, szociológiai jellemzőjét nem kérdezték meg. Nagy bejegyzése alatt több hozzászóló is hasonló telefonhívásról számolt be.

Az MKÖ másik jelöltje, Orosz Örs közösségi oldalán később egy olyan videofelvételt publikált, amelyben a hívást kezdeményező telefonszámot, a magyarországi Publicus Intézet közvélemény-kutató ügynökséghez köti. Orosz arra hívja fel a figyelmet, hogy a magyarországi ügynökséggel, amelynek vezetője Pulai András, szinte azonos nevű szlovákiai intézet is létezik. A ma már nem aktív Publicus Slovensko ügynökség egykori vezetője Ravasz Ábel, a Híd alelnöke, aki a párt kampányfőnöke is egyben. Az inaktív szlovák és a telefonhívásokhoz köthető magyarországi intézet logója közel azonos. A szlovák intézetben Ravasz mellett ugyancsak szerepet vállalt Pulai is. Az inaktív Publicus Slovensko jelenlegi ügyvezetője Németh Ilona, Ravasz édesanyja.

Ravasz lapunknak az üggyel kapcsolatban elmondta, semmiféle információja nincs arról, hogy a magyarországi Publicus milyen felméréseket végez. "A Publicus Slovensko pedig 4 éve semmiféle közvélemény-kutatást nem folytat" - mondta Ravasz.

Megkerestük a magyarországi Publicus vezetőjét és aziránt érdeklődtünk, hogy készítenek-e mostanság Szlovákiában közvélemény-kutatást, végeztek-e adatfelvételt, ha igen, kinek a megbízásából, illetve mit vizsgáltak. "Szerencsére rendszeresen és gyakran kapunk megbízásokat a Kárpát-medencéből, és távolabbról is. Ám szerződéseink olyanok, hogy konkrét projektek esetleges részleteiről nem áll módunkban tájékoztatást adni" - válaszolt kérdéseinkre írásban Pulai.

Az MKÖ-s telefonhívás

Ugyancsak röviddel a kampánycsend előtt röppent fel a hír, hogy a szlovákiai magyar választók Bárdos Gyulának, az MKÖ listavezetőjének a hangüzenetét továbbító telefonhívásokat kapnak. A hívásról készült felvételen, amely a szerkesztőségünk rendelkezésére áll, valóban az hallgató, hogy Bárdos az MKÖ listavezetőjeként mutatkozik be. A hívott felet az MKÖ támogatására buzdítja.

Őry Péter, az MKÖ kampányfőnöke kérdésünkre elmondta, valóban ők rendelték meg ezt a szolgáltatást. Őry arról tájékoztatott, hogy a kivitelező cég véletlenszerűen kigenerált telefonszámokkal dolgozik, ők annyit kértek a vállalattól, hogy dél-szlovákiai telefonszám-tulajdonosokat hívjanak.