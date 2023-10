Választás 2023: Mi történik a magyar politikai szereplőkkel a parlamenti választás után?

Tóth Barnabás Felicián szerint jelenleg egy átmeneti időszakban vagyunk, amiben még nem látszik pontosan, milyen irányt vesz a szlovákiai magyar politika.

„Összességében azonban úgy gondolom, a szlovákiai magyar politika most éli a legmélyebb válságát”

– mondta Tóth azzal, a történelem során a jelenlegi választáson érte el magyar vonatkozású párt a legkevesebb szavazatot, mindössze kicsivel több, mint 130 000-et. A Híd és a Magyar Fórum körüli csoportosulás pedig olyan elhanyagolható eredményt ért el, ami nem indokolja a Szövetség gyenge szereplését. A jelenlegi választáson ezzel pedig megszűntek bármilyen nemű vetélytársaknak lenni a Szövetség számára.

„Mindezek mellet úgy gondolom, a magyar választók nagy része egyszerűen nem talált olyan pártot, amelyikre szívesen szavazott volna”

– mondta Tóth azt magyarázva, miért volt az országosnál alacsonyabb a magyarlakta régiókban a választási részvétel. Szerinte ez az egyik legfőbb bizonyítéka a szlovákiai magyar politikai válságnak.

Tokár Géza négy lehetséges jövőképet vázolt fel a Szövetség számára. Az első lehetőség szerint a Szövetség újra belevág a szlovákiai magyar gyűjtőpárt gondolatába és ezúttal a múlt hibáiból tanulva kezdik újra. A második lehetőség, hogy valamilyen formában, akár koalícióban akár közös listában gondolkozva csatlakoznak valamelyik szlovák párthoz. A harmadik út az lenne, hogy nem változik semmi és a Szövetség a következő választás alkalmában – ugyanabban a formában, amiben jelenleg is van – próbálkozik ismént. Tokár elmélete szerint a negyedik lehetséges út a párt végleges szétesése és az egyéni szereplők szétszéledése lehetne. Tokár véleménye szerint a harmadik lehetőség a legvalószínűbb, hiszen a politika szereti az állandóságot, a Szövetség pedig különösképpen.

“Bár egy ugyanolyan próbálkozás, mint amit most láthattunk szinte borítékolhatóan kudarcra van ítélve, elképzelhetőnek tartom, hogy a Szövetség sorainak rendezése után újra ebben a formában futna neki a választásnak”

– mondja Tokár.

Tóth hasonlóképp úgy véli, annak az esélye, hogy egy újabb ernyőpárt megugraná az 5%-os parlamenti küszöböt, igencsak csekély. Ennek oka, hogy a nyugati demokráciákban a társadalom mindenhol egyre polarizáltabbá válik és a különböző ideológiák és értékrendek egyre távolabb sodorják egymástól a szereplőket. Ez pedig különösképp jellemző a szlovákiai magyarságra, hiszen a közösségre a szlovákiai szlovák és a magyarországi politika megosztottsága is hatással van. A lehetőséget, hogy a Szövetség a jövőben valamelyik szlovák párttal lépne együttműködésre Tóth nem látja túl valószínűnek, mivel jelenleg nincs a politikai palettán a Szövetség számára ideális partner, illetve valószínűleg az MKP magja is ellenezné az ilyen lépést. Gyimesi György azonban efféle együttműködésben látja a Szövetség jövőjét, figyelmeztet Tóth. Azzal kapcsolatban, hogy a Szövetségen belül minden úgy marad, ahogy eddig is, Tóth azt mondta, az MKP politikai közössége eddig sem nagyon tanul a korábbi tapasztalatokból és nem úgy tűnik, mintha változtatni akarna a stratégiáján.

„Olyan, mintha egyszerre szeretnék, hogy a szlovákiai magyar politika nemzeti és konzervatív legyen, illetve egyben 5% fölötti”.

– vélekedik Tóth.

Ez az arculat pedig egyre inkább elcsúszik a Smer irányába. Tóth szerint a helyzet egy feloszthatatlan paradoxon, mivel az ajánlat nem csak a szlovákiai magyarság liberálisabb részének nem kedvező, hanem mondjuk a jobboldali konzervatívokat sem, akik mondjuk európaibb beállítottságúak vagy nem szeretnének a Smerrel egy kormányt alkotni. A Tokár elmélete szerinti negyedik utat, miszerint a Szövetség szétesik, Tóth nem tarja valószínűleg. Szerinte ugyanis a pártnak van egy olyan kohéziója, ami a jövőben is összetartaná.

A Szövetség állapota mellett Tóth értékelte a szlovákiai magyar liberális politika válságát is, amire szerinte a Híd és a Magyar Fórum látványos bukása a bizonyíték. A politológus ugyanis úgy véli, Rigó Konrád szavai a választás után, miszerint a Smer-Hlas-SNS kormány ellen az ellenzékben kell építkezni hamisan csenghetnek, hiszen épp a Híd múltbeli tettei – azaz a Smerrel való korábbi koalíció – vezetett oda, hogy teljesen elvesztették a liberálisabb szlovákiai magyarság támogatását. Ezzel pedig a szlovák oldalról is elvesztették a támogatottságukat. Sólymos László és Simon Zsolt személyeivel kapcsolatban Tóth úgy véli, az egyetlen esélyük, ha szeretnének visszatérni az országos politikába az az, hogy szlovák pártokhoz csatlakoznak, hiszen a Szövetségbe való visszatérésük a történtek után nem túl reális. A szlovák pártok listáján való indulás viszont nem igér túl sok sikert, ahogy azt Ravasz Ábel esetében is láthattuk.

Az Új Szó-stúdió legújabb adását alább tudják megtekinteni!