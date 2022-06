Vajon Orbán melyik Európai Tanács ülésén járt?

Pozsony | A magyar miniszterelnök az Európai Tanács ülése közben hangosan ellenezte, hogy az unió újabb szankciókat vezessen be. Ezzel csak az a baj, hogy az EU vezetői most egyáltalán nem tárgyaltak arról, hogy újabb korlátozásokat vezetnének be Oroszországgal szemben.