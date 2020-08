Ukrajna visszasorolta Szlovákiát a zöld zónába, megszűnt a kötelező karantén

Az ukrán kormány augusztus 11-én több országot – Szlovákiát is beleértve – visszasorolt a „zöld zónába”. Ez azt jelenti, hogy az Ukrajnába utazó szlovák állampolgároknak nem kell kötelező 14 napos karanténba vonulniuk, és nem kell negatív koronavírusteszttel sem rendelkezniük. A külföldieknek ugyanakkor a határ átlépésekor be kell mutatniuk egy biztosítási szerződést, vagy egy igazolást arról, hogy biztosították magukat a COVID-19 betegség kezelési költségeinek megfelelő összegre.

A Cseh Köztársaság Szlovákiát továbbra is a kevésbé kockázatos országok közé sorolja, ezért a szlovák állampolgárok esetében nem kötelező a koronavírusteszt és a karantén sem. Ugyanez vonatkozik Ausztriára is. Augusztus 17-től ugyanakkor az osztrák kormány szigorított a Horvátországból való visszatérés feltételein. Akik ebből az országból érkeznek Ausztriába, 72 óránál nem régebbi, negatív koronavírustesztet kell felmutatniuk, vagy házi karanténban kell maradniuk mindaddig, amíg nem kapnak kézhez negatív teszteredményt.

Magyarország a legtöbb EU-tagállamot, így Szlovákiát is az ún. zöld országok közé sorolja. Ezek olyan államok, ahol alacsony a COVID-19 betegség előfordulási aránya. A szlovák állampolgárok korlátozások nélkül beléphetnek Magyarország területére, vagy átutazhatnak rajta, és korlátozások nélkül vissza is térhetnek Szlovákiába. A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret is igénybe vehetik. Innen korlátozások nélkül lehet repülni a zöld országokba. A szlovák állampolgárok Lengyelország területére is szabadon beléphetnek, kötelező koronavírusteszt, illetve karanténkötelezettség nélkül.

Azoknak a szlovákiai lakosoknak, akik Horvátországba készülnek utazni, ajánlott regisztráltatniuk magukat az entercroatia.mup.hr weboldalon. Horvátországban sem kell negatív koronavírustesztet felmutatni.

A szlovák állampolgárok Olaszországba is korlátozások nélkül utazhatnak be abban az esetben, ha az elmúlt 14 napban biztonságos országban tartózkodtak. Koronavírus-tesztre nincs szükség, és karanténba sem kell vonulni, de az országba való belépés előtt ki kell tölteni egy nyilatkozatot, melyet a közlekedési társaság munkatársának vagy a közúti ellenőrzést végző rendőröknek kell átadni.

A szlovákiai lakosok Bulgáriába is korlátozások – kötelező teszt, karantén – nélkül léphetnek be.

Németországban augusztus 8-tól a kockázatos területekről érkezőket kötelezően koronavírustesztnek vetik alá. Szlovákia ugyanakkor nem szerepel a kockázatos országok listáján.

A Görögországba utazóknak ki kell tölteniük egy angol nyelvű online kérdőívet, amelyet legalább 24 órával az országba való belépés előtt vissza kell küldeniük. A feltüntetett adatok kiértékelését követően határozzák meg, hogy az illetőnek abszolválnia kell-e a koronavírustesztet. A tesztalanyok kiválogatása véletlenszerűen történik. A kérdőív a travel.gov.gr weboldalon érhető el.