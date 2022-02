Ukrajna kérdésében is megosztott a Szövetség

Az Ukrajna elleni orosz agressziót élesen elítélte a szlovák kormány. A Szövetség politikusai között azonban nem mindenki állt ki Kijev mellett. Ezt elsősorban az ukrán kormány kisebbségellenes lépéseivel indokolják. Akad olyan közszereplő is, aki Kárpátalja „területi rendezését” szeretné.

Pozsony | Az Ukrajna elleni orosz agressziót élesen elítélte a szlovák kormány. A Szövetség politikusai között azonban nem mindenki állt ki Kijev mellett. Ezt elsősorban az ukrán kormány kisebbségellenes lépéseivel indokolják. Akad olyan közszereplő is, aki Kárpátalja „területi rendezését” szeretné.

A Szövetség pártot és annak vezető politikusait sem hagyta hidegen az ukrajnai helyzet. A politikai formáció egy sajtónyilatkozatot tett közzé, amelyben azt írják, támogatják Ukrajnát. „Ki lesz a következő?” – idézi a párt azt a kérdést, amit Ukrajna az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülésén tett fel. A Szövetség rámutat, az Orosz Föderáció többször is megsértette a nemzetközi megállapodásokat és a nemzetközi jogot. Elfogadhatatlannak tartják, hogy Moszkva megváltoztassa egy szuverén államnak a határait, egyben a konfliktus tárgyalásos megoldását szeretnék. „Fontos, hogy az uniós tagállamok kijelentéseikben és az Oroszországgal szembeni további szankciók kivetése kérdésében egységesek és kellően határozottak legyenek” – teszik hozzá.

A Szövetség ugyanakkor elutasítja, hogy egyesek a konfliktust belpolitikai célokra használják fel. „Felszólítjuk azokat, akik az ukrán-orosz konfliktust politikai harcra és gyűlöletkeltésre használták fel, hogy vessenek véget ennek az aljas és veszélyes gyakorlatnak” – írják a közleményben.

Ahogy arról beszámoltunk egyértelműen kiállt Ukrajna mellett Sólymos László, a Szövetség Országos Tanácsának elnöke, aki az orosz agresszióval szembeni egységes kiállás fontosságát hangsúlyozta. Rigó Konrád, a Szövetség Híd-platformjának elnöke a közösségi oldalán arról ír, hogy az ukrajnai háborúnak eddig is az ott élő orosz kisebbség volt a legnagyobb vesztese, hiszen a halálos áldozatok kétharmada az ő körükből került ki. „Ezen főleg azoknak érdemes elgondolkodni, akik tapsolnak Putyinnak” – tett hozzá. Rigó rámutat, Szlovákia számára a NATO tagság létszükséglet, de az is alapvető érdekünk, hogy Ukrajna megmaradjon és keleti szomszédunk egy önálló, demokratikus jogállam legyen.

A Szövetség MKP-platformjának vezetője, Berényi József is a közösségi oldalán reagált az eseményekre, ahol azt írja, az ukrán politikai vezetéssel kapcsolatban számos fenntartásuk és kifogásuk van, és többek közt a kijevi vezetés által elfogadott, a kisebbségeket durván diszkrimináló nyelvtörvényt említette példaként. „Ennek ellenére, tanulva a 20. század történelméből, nincs más helyes politikai válasz a jelenlegi helyzetre, mint támogatni a területi integritás elvét és a közös Európai Uniós és NATO-s fellépést Ukrajna és Oroszország irányába” – írja Berényi, aki lapunknak adott nyilatkozatában hangsúlyozta, nem Ukrajna, hanem a területi integritás elve mellett áll ki. A platform másik tagja, Cziprusz Zoltán ugyancsak kiemeli, ugyan a konfliktus békés megoldását támogatja, de szintén nem áll ki Ukrajna mellet.

Kárpátalja rendezése?

Az MKP-platformhoz szorosan kötődő Via Nova ICS nevű civilszervezet vezetője, Gubík László pedig egyenesen olyan bejegyzést tett közzé, amelyben Kárpátalja Ukrajnától való elszakítására utal. „Ha már így területi fogyókúrába kezdett, talán még egy tartománnyal lehetne karcsúbb Ukrajna” – írja Gubík, és a kárpátaljai Munkácsot ábrázoló képeslapot mellékelt a bejegyzéshez. Lapunknak nyilatkozva hangsúlyozta a konfliktus békés rendezésének fontosságát, de kiemeli, hogy Ukrajna rosszul bánik a kisebbségeivel. „Kárpátalja területi kérdésének rendezése sajnos nem releváns, de önmagamnak és kárpátaljai magyar testvéreinknek is hazudnék, ha azt mondanám, bár ne lenne így” – teszi hozzá. Arra a kérdésre, hogy kiáll-e Ukrajna területi egysége mellett vagy sem, kitérő választ adott.

Bár Gubík nem Szövetség tag, az általa irányított szervezet vezetőségének nagy része az MKP-platform tagja, sőt, némelyikük, köztük Cziprusz, vezető tisztséget is visel a pártban. A platform vezetője, Berényi azonban nem kívánta kommentálni Gubík megnyilatkozását. Arról is beszélt, a Szövetség létrehozásakor nem állapodtak meg abban, hogy a Via Nova ICS a platform ifjúsági szervezete lesz-e vagy sem. „Én azonban szeretném annak tudni” – tette hozzá.

Orosz-magyar párhuzam

A szlovák sajtóban több olyan véleménycikk, szerdán pedig egy karikatúra is megjelent, amely az ukrán-orosz helyet szemléltetésére a magyar-szlovák példát használja. Eszerint ahogy Oroszország az agresszió során azt hangsúlyozza, hogy egyes ukrán területek történelmileg hozzá tartoznak, illetve ezekben a régiókban jelentős számú állampolgára él, úgy hasonlóan járhatna el például Magyarország a Dél-Szlovákiai régióval kapcsolatban is. A párhuzamot, a Szövetség a közleményében élesen visszautasítja, a párt alelnöke, Mózes Szabolcs pedig arról beszélt, a magyarokkal való riogatás elfogadhatatlan. Hasonló szellemben tiltakozott ez ellen Gyimesi György (OĽaNO) parlamenti képviselő is.