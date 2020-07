Újraindult a bevásárlóturizmus: ismét megéri a szomszédban vásárolni

Míg korábban a média is újdonságként kezelte a szomszédos országokba irányuló bevásárlóturizmust, egy idő után ez is olyan természetes rutinná vált, amely nélkül a szlovákiai családok egy korántsem elenyésző része már el sem tudta képzelni az életét. A koronavírus-járvány márciusi megjelenését követően mégis megtörtént az elképzelhetetlen, több hétre lezárták a határokat, így a bevásárlóturizmusnak is befellegzett egy időre.

„Akik korábban rendszeresen a szomszédos országokba jártak át vásárolni, azok a határok lezárása miatt kénytelenek voltak beérni a hazai üzletekkel, aminek a szlovákiai kereskedők voltak a legnagyobb nyertesei. Márciusban csaknem 13 százalékkal nőttek azon üzletek bevételei, amelyeket nem érintettek a bezárások, de a vásárlási pánik lecsengését követően, áprilisban és májusban is 2,5 és 3,5 százalék körüli növekedést mértek” – nyilatkozta lapunknak Eva Sadovská, a Wood & Company befektetési és tanácsadó társaság elemzője.

A gazdaságnak nem jó

A koronavírus-járvány fokozatos enyhülését követően a határzárakat is feloldották, mára így újra beindult a bevásárlóturizmus, ha egyelőre még nem is olyan ütemben, mint korábban.

„Ha a szlovák gazdaság szemszögéből nézzük, ez egyáltalán nem jó hír. Ha ugyanis az itthoni bevételeinket külföldön költjük el, kevesebb bevételre tesznek szert a szlovákiai vállalkozások, ez pedig az államkassza bevételein is meglátszik”

– tette hozzá Sadovská. Szerinte azonban a lakosság részéről teljes mértékben indokolt, hogy a külföldi üzletek felé kacsintgat, hiszen ezekben az áruk egy jelentős részéhez még mindig jóval olcsóbban juthat hozzá, mint itthon.

Külföldön olcsóbb

Az élelmiszerek szempontjából a lengyel határ közelében élők vannak a legjobb helyzetben, Lengyelországban ugyanis az élelmiszerekhez – a Wood & Company felmérése szerint – csaknem 27 százalékkal olcsóbban juthatunk hozzá, mint Szlovákiában. Csehországban ez 11,6, Magyarországon pedig 10 százalékkal olcsóbb. Az alkohol és a cigaretta is a lengyeleknél a legolcsóbb, akik ezt ott vásárolják, csaknem 9 százalékkal kisebb kiadással számolhatnak, a sorban Magyarország következik nagyjából 7, és Csehország, nem egész 3 százalékkal alacsonyabb árral. A ruházat, a cipők, a bútorok és a lakásfelszerelés szempontjából ezzel szemben Magyarország a legolcsóbb. A cipőkhöz és a ruházathoz ott több mint 15, a bútorokhoz és lakásfelszereléshez csaknem 5 százalékkal olcsóbban juthatunk hozzá, mint Szlovákiában.

„Az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat adatai szerint Ausztriában ugyan csaknem minden drágább, mint Szlovákiában, a statisztika azonban nem feltétlenül fedi a teljes valóságot. Az Eurostat ugyanis az országos átlagot teszi közzé, amit például erősen torzíthatnak Bécs és a többi osztrák nagyváros árai, míg a szlovák határhoz közeli településeken alacsonyabb lehet az árszint” – mondta el Sadovská, hozzátéve, hogy Ausztriába sokan azért is járnak át vásárolni, mert szerintük az ottani üzletekben jobb minőségű árut vehetnek.

Segít az euró

A szomszédos országokba irányuló bevásárlóturizmust – Ausztria kivételével – az is motiválhatja, hogy ezek az országok továbbra is a nemzeti valutájukat használják, így ha ezek gyengülnek az euróval szemben, még jobban megéri átugorni egy-egy nagyobb bevásárlásra, hiszen az eurónkért több forintot, cseh koronát vagy lengyel zlotyt kaphatunk. „Márpedig a világjárvány kitörését követően az összes szomszédos ország nemzeti valutája gyengült az euróhoz képest. Mostanra ugyan némiképp visszaerősödtek, a forint azonban még mindig nagyjából 9, a zloty 5, a cseh korona pedig 4,5 százalékkal gyengébb az euróhoz képest, mint tavaly ilyenkor” – tette hozzá Sadovská.