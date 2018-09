Újra téma lesz az orvosi előjegyzési díj

Pozsony | A Szabadság és Szolidaritás (SaS) újra bevezetné az orvosi előjegyzési díjat, mert szerintük egyes rendelőkbe most is csak pénzért lehet időpontot kapni a kezelésre. A párt már el is készítette a vonatkozó törvényjavaslatot. Ezzel újra visszaállítanák az évekkel ezelőtt megszüntetett előjegyzési díjat.

Szerintük átlagosan 4 euróért lehetne időpontot kérni az orvosoktól, és azok a naponta legfeljebb egy órában fogadhatnák a pénzért előjegyzett betegeket. Az előjegyzési díj felső határa 10 euró lenne, ugyanennyi volt a 2015-ös megszüntetés előtt is. Menedzsmentdíj Jana Cigániková (SaS) képviselő szerint az előjegyzési díj megszüntetése nem azt eredményezte, hogy az orvosok ingyen jegyzik elő a betegeket, hanem azt, hogy továbbra is kiskapukat keresnek. „Az előjegyzési díjat ma különböző címen, például betegmenedzsment címén kérik el – jelentette ki a képviselő. – Azt látjuk, hogy ma megsértik a törvényt. Azt szeretnénk, ha az előjegyzési díjat közvetlenül az orvos kapná meg.” Állítását egy videóval igazolta, amelyen azt mutatta be, hogy fiainak kezelési időpontot kellett kérni. Az ortopéd szakorvosnál október végére, az orr-fül-gégésznél csak jövő év februárjára kaptak időpontot, de csak akkor, ha előjegyzési díjat fizettek. E nélkül hiába vártak a rendelőben is, nem fogadta őket az orvos. Károsnak tartják az előjegyzési díj eltörlését az orvosok Kiegészítő rendelés Az előjegyzési díjat 2015-ben szüntette meg a második Fico-kormány, tavaly tavasszal azonban Tomáš Drucker akkori egészségügyi miniszter megpróbálta újra bevezetni. Ezt az akkori felmérések szerint a lakosság 70 százaléka is támogatta, a legtöbben 5 euró körüli összeget tudtak elképzelni. Végül azonban a parlament egy teljesen új szabályozást fogadott el: bevezették a kiegészítő rendelési idő fogalmát. Ebben a rendelési időben legfeljebb 30 eurós kezelési díjért fogadhatnak betegeket az orvosok. A kezelésekért az orvosok előre meghatározott árlista alapján kérhetnének pénzt. A szabályozás eredetileg már idén májusban életbe lépett volna, ám a képviselők a rendelkezés hatályba lépését jövő januárra halasztották. Az egészségügyi tárca tájékoztatása szerint azonban még ez is módosulhat, a képviselők még megnyithatják ezt a törvényt. (ú)