Újra támadnak a telefonos csalók

Új, az eddigieknél kifinomultabb módszerekkel támadnak a telefonos csalók: míg eddig csak megcsörgették a telefonunkat, most már egy hangos üzenettel próbálkoznak – tájékoztatta lapunkat Matúš Benčík.

A 4ka szóvivője elmondta azt is, hogy azonnal blokkolták azokat a számokat, ahonnan a csaló hívások érkeznek, de sajnos továbbra is számítani lehet hasonló próbálkozásokra, így Benčík az ügyfelek fokozott óvatosságát kéri. Bár a többi szolgáltató még nem jelezte, valószínűleg hamarosan az Orange, a Telekom és az O2 ügyfeleit is hasonló hívásokkal fogják támadni.

Az új módszer lényege, hogy ha felvesszük a hívást, egy kedves női hang, cseh nyelven a következőt szöveget mondja (felvételről): „Szia! Ez egy hívás a családodtól és a barátaidtól, kérlek, hallgasd figyelmesen. A család vagy a barát kért erre a hívásra. Ez a szolgáltatás ingyenes. Ezért most átkapcsolunk, kérem, ne szakítsd meg a hívást. Köszönöm.”

Mivel ez egy fogadott hívás, ezért az ügyfél nem fizet. Ám a csalás lényege, hogy ez után megszakad a vonal, arra számítva, hogy sokan visszahívják az egzotikus országból érkező hívás telefonszámát, és ezért már fizetni kell, nem is keveset – percenkét akár 4 eurót is. A 4ka tájékoztatása szerint eddig az alábbi országokból regisztrálták a csaló hívásokat: Gabon, Guyana, Zimbabwe, Nauru, Cook-szigetek, Bosznia-Hercegovina, de az országok listája bővülhet. Az általánosságban igaz, hogy olyan országokból érkeznek a csaló hívások, amelyek a szolgáltatók zónabesorolása szerint a legdrágább kategóriába tartoznak, így minden egyes visszahívás sokba kerülhet az átvert ügyfeleknek – arról már nem is szólva, hogy a visszahívás esetén a csalók (zenével, várakoztatással) késleltetni próbálják a hívást, hogy az több percig tartson, így még nagyobb legyen az ő hasznuk (és az átvert ügyfél kára).

„Amint regisztráltuk ezt a támadási formát, hétfőn este automata hívásokkal figyelmeztettük az ügyfeleinket, hogy azonnal blokkolják a hívásokat azokból az országokból, ahonnan a csaló hívások érkeznek. Ez az eddigi legnagyobb ilyen támadási kísérlet a szolgáltató történetében – mondta lapunknak Patrik Kollaroci. A 4ka műszaki igazgatója azt tanácsolja az ügyfeleknek, hogy ha nem vár hívást külföldi, ráadásul ilyen egzotikus országból, akkor az ilyen hívásokat ne fogadja, és semmiképpen se hívja vissza.

Az eddigi megcsörgetéses módszert tehát most felváltotta egy sokkal veszélyesebb, az ügyfelek érzelmeire ható próbálkozás, és bármennyire is igyekeznek a szolgáltatók, mindig lesznek olyan rések, országok, telefonszámok, amelyek még nincsenek blokkolva, így várhatóan a következő napokban sokan találkozunk ilyen csaló hívásokkal. Ha egzotikus szám jelenik meg a kijelzőn, és nem várunk hívást külföldről, akkor ne vegyük fel, ne hívjuk vissza, egyszerűen ignoráljuk az ilyen kísérleteket.