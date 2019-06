Újabb táblákon jelenhetnek meg a magyar feliratok

A kétnyelvű irányjelző táblák ügyében most a belügyminisztériumnál pattog a labda. 2011-ben a Kétnyelvű Dél-Szlovákia Mozgalom polgári engedetlenségi akció keretében állított fel egy olyan táblát, amelyen a magyar nyelv is szerepelt.

Az Országos Rendőr-főkapitányság utasította a kerületi kapitányságokat, hogy a közlekedésrendészet helyezzen ki kisebbségi nyelvű, szöveges figyelmeztető táblákat.

Az utasítás Bukovszky László (Híd) kisebbségi kormánybiztos kezdeményezése nyomán született, az életveszélyre, vagy a tulajdon veszélyeztetettségére figyelmeztető szöveges közlekedési táblákat a nemzetiségek nyelvén is kötelező kihelyezni azokon a településeken, ahol a kisebbséghez tartozók aránya eléri a 20 százalékot.

A kormánybiztos szerint ha például egy behajtani tilos tábla alatt szlovákul szerepel az „okrem MHD” (Kivéve városi tömegközlekedés) felirat, akkor azt ezentúl a magyar településeken kötelező magyar nyelven is feltüntetni. A rendelkezés vonatkozik a balesetveszélyes útszakaszok szöveges megjelölésére is, a táblák alá a magyar településeken a „Balesetveszélyes útszakasz” feliratnak kell kerülnie. Bukovszky hozzátette, a szabályozás a parkolásra is érvényes, így a parkolótáblák alatti szöveges információkat, a parkolási díjat és ingyenes időszakokat jelölő szövegeket is fel kell tüntetni a kisebbség nyelvén.

„A rendelkezés a kisebbségi településekre vonatkozik, függetlenül attól, hogy első-, másod- vagy harmadrendű útról, esetleg autópályáról van-e szó” – mondta a kormánybiztos. Hozzátette, megnyílik a lehetőség a kék színű, kétnyelvű, irányjelző táblák kihelyezésére is. A táblák kihelyezését a 9/2009-es törvény tavaly februári módosítása írja elő. Bukovszky elmondta, a közlekedési táblák esetében már több precedens is létezik a nem szlovák nyelvű szöveges megjelölésekre.

Vannak már olyan, barna színű, idegenforgalmi látványosságokat jelölő közlekedési táblák, amelyeken nem szlovák nyelvű felirat szerepel

– mondta Bukovszky. Példaként az angol „Spa”, azaz gyógyfürdő kifejezést említette, amely a Trencséntyeplic előtti közlekedési táblán látható.

A kormánybiztos szerint a rendelkezés a kötelező vonzatokon túl, azt a lehetőséget is megnyitja, hogy az utak melletti irányjelző, kék színű táblákon is megjelenjen a magyar nyelv.

Bukovszky hozzátette, az intézkedés végrehajtását az éves kisebbségi jelentés előkészítése során ellenőrzik majd. Ekkor az önkormányzatoknál kérdőívek segítségével mérik fel, hogy az adott településen milyen a kisebbséginyelvhasználat állapota.

Fiala-Butora János, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala mellett működő Jogsegélyszolgálat munkatársa kérdésünkre elmondta, az irányjelző, kék táblák kétnyelvűsítésének több akadálya van. A kormánybiztos által hivatkozott rendelet ezek közül csak az egyiket hárítja el. „De továbbra sincs olyan műszaki norma, amely meghatározná a kisebbségi nyelvű feliratokat, illetve sok olyan nyitott kérdés van, amelyet jogszabályban kell szabályozni” – mondta a jogász, és hozzátette, a műszaki normát a belügyminisztériumnak kell kidolgoznia. „Amíg ez nem készül el, addig nem lehet kirakni kétnyelvű irányjelző táblákat” – magyarázta Fiala-Butora. „Így a magyar önkormányzatoknak valójában most nincs lehetősége arra, hogy ilyen kék táblákat helyezzenek ki” – tette hozzá.