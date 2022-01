Újabb játszma a Szövetségen belül

A Szövetség MKP-platformja a közösségi oldalán üdvözölte azt a lengyel törvényt, amely lényegében betiltja a szexuális kisebbségekről szóló nevelést az iskolákban. A bejegyzésben „kártékony globális érzékenyítés őrületének” nevezi az LMBTQ-témák oktatását az iskolákban. Erre ugyancsak a közösségi oldalán reagált Sólymos László (Híd-platform) OT-elnök, aki elhatárolódott az MKP álláspontjától, szerinte az ilyen kirekesztő és érzéketlen magatartás elfogadhatatlan. „Sajnos azt látom, hogy a párt egyik platformjában örülnek annak, ha más kisebbség(ek) jogait korlátozzák, és ezt büszkén világgá is kürtölik. Az MKP-platform mai bejegyzése erről szól” – írja Sólymos, és hozzáteszi, hogy a nemzeti kisebbségek érdekképviseletét felvállaló Szövetségnek is egymás tiszteletére kell építenie. Lapunknak adott nyilatkozatában arról beszél, bízik benne, hogy a kisebbségi lét mindenkit toleranciára tanít. „Én egy ilyen Szövetséget szeretnék” – teszi hozzá azzal, hogy a toleranciának ők mindig hangot fognak adni.

Párton belüli játszma

A szexuális kisebbségek kérdése újabb elem azon ügyek sorában, amikor a Szövetség MKP-platformja valami olyan témát vet fel, amely mentén szembehelyezkedik a Híd platformjával, esetleg az Összefogással. Korábban hasonló szembenállás alakult ki a magyarországi választási kampányban való részvétel kapcsán is. Ezzel együtt az MKP-platformjának képviselői az Összefogás tagjait azért is bírálták, mert egy gyűjtést szerveztek, amit politikai pótcselekvések tartanak. Arra is volt példa, hogy az MKP a Szövetség platformrendszerének felszámolását vetette fel, amit azonban a Híd és az Összefogás is elutasít. Sólymos ezekkel kapcsolatban úgy nyilatkozott, mindannyian tudják, melyek azok a témák, amelyek feszültséget keltenek a párton belül, és sajnálatosnak nevezte, hogy ezek kerülnek terítékre. „A Szövetség egy gyűjtőpárt, és ez a hozzáállás nem előre viszi, hanem hátra” – írta.

Sólymos szerint úgy, ahogy 1998-ban Bugár Bélának volt jelentős szerepe abban, hogy az új párt sikeres lesz-e vagy sem, most Forró Krisztián elnöknek is meghatározó szerepe lesz a Szövetség sikerében. „Én személyesen is és a Híd-platform is abban érdekelt, hogy ennek a kihívásnak meg tudjon felelni” – tette hozzá. Ahogy arról korábban is írtunk, Forró valóban kulcsszerepet tölt be a közös párt egyes részei közti feszültség alakulásában, ezzel együtt is általában az őt delegáló MKP-platform álláspontjával azonosul. Az MKP-hoz hasonlóan szoros kapcsolatot ápol a magyar kormánnyal, hétfőn például Potápi Árpád Jánossal (Fidesz), a magyarországi Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkárával egyeztetett. Mindezt a párt másik vezetőjének tudta nélkül. „Nem tudtam erről a találkozóról” – nyilatkozta erről Sólymos.

Forró oldaná a „feszkót”

Az ügyben megkerestük a pártelnököt is, aki nem kívánt véleményt mondani arról, egyetért-e az MKP-platformnak a lengyel jogszabályról alkotott álláspontjával, vagy sem. Arra hivatkozott, nem ismeri a kérdéses törvényt. Hozzátette viszont, hogy minden olyan rendelkezést, amely a gyermekek védelmére vonatkozik, támogatni tud. Arra a kérdésre, egyetért-e azzal, hogy az LMBTQ-témák oktatását a „kártékony globális érzékenyítés őrületének” nevezzék, kitérően válaszolt. Sólymosnak az MKP-platform álláspontjától való elhatárolódásával kapcsolatban úgy nyilatkozott, elfogadják a véleménykülönbségeket, de az ilyesmit a párton belül kellene megoldani. „Véleményem szerint a párt három legfelsőbb tisztviselőjének elsősorban az integrálásra és a feszültségoldásra kell helyeznie a hangsúlyt. Sajnálom, hogy ebben az esetben ez nem így történt” – utalt az elnök Sólymos Facebook-bejegyzésére. Az MKP kommunikációjáról általában pedig azt mondta, ő maga a feszültség enyhítésében érdekelt.

Az MKP bombái

Mózes Szabolcs, a Szövetség alelnöke, akit a tisztségbe az Összefogás-platform jelölt, az ügy kapcsán elmondta, konzervatív emberként szívesen szavazna a parlamentben az ilyen ügyekben is az értékrendje alapján. „De ha egyesek folytatják a párt belső szétfeszítését, erre nem lesz módunk, mert nem lesz képviselete a magyarságnak” – véli. Szerinte kártékony, ha a párt egyes részei nem a választókat érintő tényleges ügyekkel foglalkoznak, és a platformok közti, vélt vagy valós különbségek folyamatos művi felnagyításával a Szövetség sikerét veszélyeztetik. „Ez kielégít egy Facebook-buborékot, de a magyar választók nem ezt várják el” – tette hozzá.

Azzal kapcsolatban, miként értékeli a pártelnök szerepét abban, hogy a platformok között növekszik a feszültség, úgy válaszolt, ezt személyesen Forrónak fogja elmondani. Úgy véli azonban, a pártelnök helyzetét nehezíti, hogy platformja folyamatosan olyan témákkal bombázza a közvéleményt, amelyek jelentősen megnehezítik, hogy Forró az őt jelölő MKP véleményétől elvonatkoztatva a Szövetség álláspontját képviselje.