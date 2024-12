Új rendőrőrsöt és 40 rendőrautót adott át Šutaj Eštok Pozsonyban, de a „sofőröket” egy óráig sorakoztatták a hidegben

Új épületbe költözött ma Pozsony-Ružinov egyik rendőrőrse, a régi már katasztrofális állapotban volt. Az őrs számára a TA3 hírtelevízió volt épületét újították fel a déli járásokból a városba bevezető egyik út, a Gagarin út mellett. „Üdvözlöm önöket, ezen a helyen, amely sok újságíró számára ismerős lehet” – kezdte a megnyitót Šutaj Eštok. Szerinte az új helyszín összehasonlíthatatlan a régivel, ahol penészes falak, rosszul záró ablakok mellett, télen hidegben, nyáron melegben dolgoztak a rendőrök. A miniszter egy rövid videóban be is mutatta a korábbi körülményeket. „Örülök, hogy egy év alatt sikerült befejezni ezt az épületet” – emelte ki saját érdemét a miniszter. Megígérte, hogy hamarosan az ország több részében is felújítások kezdődhetnek.

Jövőre masszív felújítási programot indítunk a gazdasági miniszterrel, amely lehetővé teszi, hogy több rendőrparancsnokságot is felújítsunk vagy új épületbe költöztethessünk

– jelentette be a miniszter.