Új kormány: lassan szétosztják a posztokat

Az SaS-ből korábban 2017-ben távozott Jozef Mihál visszatért az SaS-be, és már közös sajtótájékoztatót is tartott Richard Sulík (balra) pártelnökkel. - TASR-felvétel

A napokban is folytatódnak a kormányalakítási tárgyalások az OĽaNO, a Sme rodina, a Za ľudí és az SaS között. Hétfőn délelőtt kiderült, hogy az utóbbi pártban folytatja munkáját Jozef Mihál, a parlamentbe be nem jutott Spolu egyik alapítója, aki korábban épp az SaS-ből távozott.

Mihál és Richard Sulík, az SaS elnöke hétfőn délelőtti közös sajtótájékoztatón jelentették be a politikus átigazolását. Sulík hangsúlyozta, Mihál nem azért lépett át, mert valamilyen konkrét pozíciót ígértek neki, de hozzátette, biztos benne, hogy megtalálják a helyét a kormányban. Elmondta, nem szállnak versenybe a munkaügyi tárca vezetéséért.

Mihál még SaS-es színekben a Radičová-kormány idején volt munkaügyi miniszter. Az adó- és járulékpolitika kiemelkedő szakértőjének számít. 2017-ben lépett ki az SaS-ből, miután több nézeteltérése is volt a párt vezetőségével, elsősorban Ľubomír Galkóval, majd pedig Richard Sulík elnökkel. Ezt követően Mihál és Miroslav Beblavý közösen megalapították a Spolu pártot. A Spolu és a Progresszív Szlovákia közös koalíciója azonban a mostani parlamenti választáson nem érte el a törvényhozásba jutáshoz szükséges 7 százalékos küszöböt.

Sulíké a pénzügy?

Az SaS elnöke arra emlékeztetett, mivel egyelőre úgy tűnik, két minisztériumot irányíthatnak, a pénzügyi és az oktatási tárcát szeretnék vezetni. Sajtóinformációk szerint Sulík pályázik a pénzügyminisztérium vezetőjének tisztségére. Ha egy harmadikat is kapnának, akkor az egészségügyi minisztériumot is szívesen átvennék. Jana Cigániková, az SaS frissen megválasztott parlamenti képviselője pedig úgy nyilatkozott, a törvényhozás egészségügyi bizottságának az elnökét is ők szeretnék adni. „Lényegében a bizottság a minisztérium fölé rendelt szerv” – mondta Cigániková.

Az OĽaNO ötletei

Korábban Igor Matovič, az OĽaNO vezetője arról beszélt, hogy az egészségügyi tárca élén Marek Krajčít (OĽaNO) látná szívesen, de hozzátette, összesen 2-3 név van játékban a poszttal kapcsolatban. Matovič a kormányprogram tartalmáról úgy nyilatkozott, ők meg szeretnék tiltani, hogy a kórházaknak, a biztosítóknak és a gyógyszertáraknak közös tulajdonosa lehessen. Az OĽaNO vezetője azt sem zárta ki, hogy törölnék az amerikai F–16-os vadászrepülőgépek megvásárlását. A kétmilliárd eurós védelmi beszerzés leállítása azonban több akadályba is ütközne.

A Denník N információi szerint az OĽaNO megtartaná magának a belügyminisztériumot és a védelmi tárcát is. A tárgyalások jelen állása szerint Grendel Gábor lehetne a belügyi és Jaroslav Naď a védelmi tárcavezető. Grendel a TA3 hétvégi vitaműsorában nem zárta ki, hogy akár ő is vezethetné a belügyminisztériumot. Úgy fogalmazott, a tárca élére a pártja szeretne minisztert jelölni, de nem azért, mert valakinek ilyen személyes ambíciója lenne.

Kollárt házelnöknek?

A Sme rodina képviselője, Milan Krajniak a vitaműsorban arról beszélt, pártja a belügyi, a védelmi tárca közül az egyiket, valamint a közlekedési minisztériumot és a Szlovák Információs Szolgálat (SIS) ellenőrzését szeretné megszerezni. „Ha a védelmi minisztériumról van szó, akkor a vezetőjének kiválasztásakor én vagyok a legesélyesebb jelölt” – mondta Krajniak. A közlekedési miniszter személyével kapcsolatban Štefan Holý (Sme rodina) nevét emlegették. Holýnak közös cége van a Smerhez köthető Poór család tagjaival. Az is felmerült, hogy a Sme rodina vezetője, Boris Kollár szeretne a parlament házelnöke lenni. Az OĽaNO és a Sme rodina képviselői is azt tartanák jónak, ha a belügyminiszternek újra befolyása lenne az országos rendőrfőkapitány kiválasztására.

Kiskáék vs. Kollárék

A Za ľudí egyelőre nem pontosította, mely minisztériumokat szeretné, csupán annyit mondtak, hogy a tárcák keresztellenőrzését tartják fontosnak. Így a minisztériumok vezetőit és államtitkárait különböző pártok adnák. Ezt azonban az SaS és az OĽaNO is elutasítja. Kiskáék esetében is felmerült, hogy ők adhatnák a házelnököt. A kormányalakítási tárgyalások során érezhető feszültség alakult ki a Za ľudí és a Sme rodina között.

Az arányok

Az OĽaNO, a Sme rodina, a Za ľudí és az SaS 8:3:2:2 arányban osztaná el egymás között a tárcákat. Már ezen a héten tisztázni szeretnék, hogy ki melyik minisztériumot vezetheti. Meg nem erősített információk szerint a parlament alakuló ülésére március 17-én kerülhet sor. A megválasztott képviselők a koronavírus miatt hozott óvintézkedések következtében nem személyesen, hanem postán vehetik át megbízólevelüket.

Hétfőn egész délután tartott a koalíciós tárgyaláson részt vevő pártok gazdasági szakembereinek tárgyalása.