Új kórház épülhet Eperjesen

Dolinková korábban azt ígérte, március végéig nyilvánosságra hozzák, hol építik fel az új pozsonyi kórházat, de erre még a hétfői sajtótájékoztatón sem került sor. A tárcavezető azt mondta, a hónap végéig szeretné beterjeszteni a javaslatot a kormány elé.

Vegyes fogadtatás

Az ellenzéki SaS több szempontból bírálta Dolinková eddigi teljesítményét, ugyanakkor a hétfőn bemutatott javaslatokból többet is támogatnak. Tomás Szalay és Janka Bitto Cigániková, a párt parlamenti képviselői egyetértettek abban, hogy a tárcavezető kommunikációja nem elégséges, és fél év alatt olyan stádiumba juttatta a minisztériumot, hogy a szakértői témákról már nem a szakértők döntenek. Példaként említették a transzneműek nemváltását megkönnyítő rendelet eltörlését, amit Dolinková külön az SNS kérésére tett meg, annak ellenére, hogy maga is elismerte a dokumentum szakmaiságát. Kritizálták továbbá a személyi cseréket abban a munkacsoportban, amely az új turócszentmártoni kórház felépítéséért felel. Cigániková szerint Dolinková az utóbbi fél évben sokkal többet is tehetett volna az egészségügyért, amit az is bizonyít, hogy az SaS egy több mint 100 javaslatból álló dokumentumot adott a miniszternek, amelyeket azonnal végre lehetett volna hajtani, de ő ezeket nem fogadta meg.

Mindezek ellenére örömmel fogadják a VšZP-vel kapcsolatos auditot, az orvostanhallgatók számának növelését vagy a kórházak adósságmentesítését. Ugyanakkor sajnálattal vették tudomásul, hogy az utóbbival kapcsolatban a miniszter nem mutatott be konkrét lépéseket, ezért a következő parlamenti ülésen ők maguk állnak elő rendszerszintű megoldásokkal.