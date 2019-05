Új frekvenciákat kapott a Pátria rádió

A frekvenciatanács döntése értelmében a Pátria rádió sugárzási jogot kapott a pelsőci és szepsi új frekvenciasávokra, Érsekújvárban pedig egy megüresedett hullámhosszt használhat majd a közmédia (RTVS) magyar nyelvű rádiója.



Lovász Attila, az RTVS nemzetiségi adásának igazgatója elmondta, a pelsőci és a szepsi frekvencián akár már idén megindulhat a Pátria rádió műsorainak sugárzása. Hozzátette, az érsekújvári hullámhossz jelenleg is üzemképes, ott akár azonnal is megindulhatna műsorszórás. A sugárzást biztosító vállalattal kötött szerződéstől függ, hogy erre mikor kerül sor. Lovász kiemelte, az érsekújvári frekvencia segítségével Dunaszerdahely irányában le tudják fedni a Csallóköz egy jelentős részét, de a másik két hullámhossz is olyan területeket fed le, ahol eddig nem volt elérhető a Pátria műsora. Az új adók üzembe-helyezésével a közrádió nemzetiségi adásának a magyarok lakta régiókat tekintve csak a Dunaszerdahely és Pozsony közötti régióban és Kassa városában marad lefedettségi problémája. A Pátria rádió a jövőben Pelsőcön a 89,6-os, Szepsiben a 105,8-as, az érsekújvári régióban pedig a 98,7-es frekvencián lesz fogható.



Rigó Konrád kulturális államtitkár (Híd) elmondta, a szepsi és a pelsőci hullámhosszokat az RTVS találta meg. "Az érsekújvári frekvencia által minőségi javulást tapasztalhatunk majd a Duna menti alföldön" - mondta az államtitkár, és hozzátette, a mostani fejlesztés után fennmaradó lefedetlen csallóközi területeken a jövőben kisebb adókkal szeretnék sugározni a Pátria műsorát.



A frekvenciatanács döntése értelmében Rozsnyó városát és környékét lefedő 90,05 MHz-es frekvenciát egy magyar nyelvű vallási adó kapta meg. Az intézmény mögött a MIRJAM kft. áll, amely a Felvidéki Mária Rádió tulajdona.



Kacz Gábor, a komáromi székhelyű Felvidéki Mária Rádió koordinátora elmondta, a rozsnyói mellett az érsekújvári frekvenciára is pályáztak, de azt nem ők, hanem a közmédia nyerte el. Kacz kiemelte, a rozsnyói frekvencián a Mária Rádió szlovákiai adását sugározzák majd, ami így jogi értelemben az első magyar nyelvű kereskedelmi adó lesz Szlovákiában. "A hét minden napján, napi 24 órában sugározzuk majd a műsorunkat" - mondta Kacz, és hozzátette, ezzel a Mária Rádió lesz az országban az első adó, amely 24 órában sugároz kisebbségi nyelvű adást.

"Az általunk sugárzott műsor legnagyobb részben közszolgálati jellegű, hiszen a vallási műsorok is ebbe a kategóriába tartoznak" - magyarázta a koordinátor. Kacz elmondta, ún. imarádióként működnek, ami azt jelenti, hogy a műsoridő 30 százalékát imádság, 30 százalékát vallási, 30 százalékát pedig életvezetési műsorok teszik ki. A fennmaradó időben pedig vallási és kulturális híreket, illetve felhívásokat közvetítenek. A műsorgyártás legnagyobb részét önkéntesek végzik. A koordinátor azonban hozzátette, intézményük a Mária Rádió Világcsalád nevű szervezetbe tartozik, amely 83 országban van jelen. A délvidéki, erdélyi, magyarországi és szlovákiai magyar nyelvű adók kölcsönösen megosztják egymással műsoraikat. Kacz elmondta, legkésőbb karácsonyig be szeretnék indítani a rozsnyói sugárzást, és ahogy az intézmény egyéb működését, ennek költségeit is adományokból finanszírozzák.