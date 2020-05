Trónok harca a Smerben: Pellegrini támad

Peter Pellegrini, az ellenzéki Smer alelnöke arról beszél, el szeretne indulni a pártvezetői tisztségért. Ugyanakkor a jelenlegi elnök, Robert Fico is úgy nyilatkozott, tovább szeretné vezetni a politikai formációt.

Pozsony | Peter Pellegrini, az ellenzéki Smer alelnöke arról beszél, el szeretne indulni a pártvezetői tisztségért. Ugyanakkor a jelenlegi elnök, Robert Fico is úgy nyilatkozott, tovább szeretné vezetni a politikai formációt.

Pellegrini, aki Ficóhoz hasonlóan korábban miniszterelnök is volt, a Markíza televízió vasárnapi műsorában úgy nyilatkozott, értékelhető teljesítményt tud felkínálni a Smer választóinak. „A párt küldöttein múlik, hogy eldöntsék, milyen formában fog működni a Smer a következő években” – mondta arra utalva, hogy a párt a kongresszusán választhat új elnököt. Pellegrini annak örülne, ha már szeptemberben összehívnák a közgyűlést, és ezt indítványozni is fogja. A testület hagyományosan decemberben szokott összeülni. Hangsúlyozta, szociáldemokratának tarja magát, és elutasítja, hogy a politikában pszeudotémákkal foglalkozzanak, de attól is elhatárolódott, hogy a Smerben egy liberális bizniszszárnyat támogasson.

„Ha nem érezném annak a lehetőségét, hogy sikerrel tudok járni, akkor nem bocsátkoznék egy ilyen harcba” – mondta Pellegrini arról, lát-e esélyt arra, hogy őt válasszák a párt élére. Hozzátette, ha a küldöttek úgy döntenek, hogy nem őt szeretnék a pártelnöki tisztségben látni, akkor fontolóra veszi, miként folytatja a politikai pályafutását. „Furcsa lenne ott maradni, ahol nem akarnak” – fogalmazott, de világosan nem válaszolt arra a kérdésre, hogy egy kudarc esetén kilépne-e a pártból.

Fico maradni akar

Fico ugyanakkor nem szándékozik önként távozni a párt éléről, amelyet alapító elnökként 20 éve vezet. „A Smerből továbbra is egy rendkívül kimagasló és erős ellenzéki pártot fogok építeni” – mondta. „Nagyon világosan azt mondom, elutasítom a pártatlan liberalizmusnak a pártban való bármilyen megnyilvánulását” – közölte azon a sajtótájékoztatón, ahol a Smer parlamenti képviselői, köztük Pellegrini is jelen volt. Az eseményen az újságírók azt a kérdést is feltették Ficónak, vajon nem tart-e attól, hogy Pellegrini kilép a pártból. A Smer elnöke azonban figyelmen kívül hagyta a kérdést. Fico korábban már kétszer megpróbált a pártpolitikából kilépni, először az államfői, majd alkotmánybírói tisztségre jelöltette magát. Mindkét esetben sikertelenül.

Megosztott smeresek?

Juraj Blanár, a párt alelnöke és egyben parlamenti képviselő nem válaszolt arra, kit támogatna a közgyűlésen. Richard Raši, a Smer másik alelnöke sem mondta ki egyértelműen, kire adná a voksát, de arra utalt, egy elnökválasztáson Pellegrinit támogatná. Peter Kmec parlamenti képviselő azonban nyíltan kijelentette, a pártelnök személyéről szóló voksoláson Pellegrinire szavaz. A szeptemberi előrehozott közgyűlést a Smer elnökségének kell összehívnia. Sajtóértesülések szerint azonban ebben a testületben Ficónak nagyobb a támogatottsága. Korábban a Smer számára sikertelen EP-választás után a párt egyes regionális szervezetei már követelték Fico leváltását. A pártelnök azonban a helyén maradt, de a parlamenti választáson átengedte Pellegrininek a listavezetői pozíciót.

Pellegrini vs. Fico

A Markíza televízió ugyancsak vasárnap hozta nyilvánosságra a Focus közvélemény-kutató ügynökség azon felmérését, amely szerint Zuzana Čaputová államfő mögött Pellegrini a második legnépszerűbb politikus az országban, míg Fico a kilencedik helyen áll. A kutatás szerint a Smer szavazóinak 96 százaléka bízik Pellegriniben, míg Ficóban 63,4 százalékuk.

A Pozsonyi Közgazdasági Egyetem politológusa, Radoslav Štefančík szerint, ha Pellegrini a pártelnökválasztáson nem járna sikerrel és kilépne a Smerből, akkor az jelentősen átalakítaná a politikai szubjektumot. „Egy olyan ember hagyná el a pártot, aki nemcsak a fiatalabb, hanem a modernebb szárnyat képviseli” – mondta a Štefančík a webnoviny.sk portálnak. A szakember hozzátette, mindez a Smer radikalizációjához és a nemzeti szocialista jelszavak kiterjedtebb használatához vezetne.

Grigorij Mesežnikov politológus szerint azzal, hogy Fico pártatlan liberalizmusról (slniečkarstvo) beszélt, egyrészt a nyílt társadalom eszméjével szemben határozta meg magát, másrészt Pellegrinit próbálta diszkvalifikálni. „Ugyan közvetlenül nem nevezte meg Pellegrinit” – tette hozzá a szakember azzal, hogy Fico ennek ellenére egy olyan üzenetet próbál közölni, mely szerint pont Pellegrini az, aki a liberálisabb eszmékhez áll közel. A politológus szerint kicsi az esélye annak, hogy Pellegrini felülkerekedne Ficón és át tudná venni a párt irányítását. „Fico eddig minden párton belüli küzdelmet megnyert” – mondta Mesežnikov, és hozzátette, hogy a jelenlegi pártelnöknek sokkal erősebbek a formáción belüli pozíciói. A szakember szerint így valószínű, hogy Pellegrini távozik majd a pártból, de Mesežnikov szerint ez nem jelent majd nagy arányú pártszakadást. „A kevésbé radikális szavazók követhetik Pellegrinit” – véli a szakember.