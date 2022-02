Tovább terjeszkednek a szakadárok?

Az ún. népköztársaságok területén több mint 600 000 orosz állampolgársággal rendelkező lakos is él, akiknek védelme Oroszországban alkotmányban is leírt kötelesség. Az eddigi orosz-ukrán határ státusza megváltozik és Moszkva akár hivatalosan katonai bázisokat is nyithatna a nemzetközi jog szerint ukrajnai területen. Ami fontos kérdés, hogy lennének-e az új kvázi államoknak területi igényeik? A Luhanszki és Donyecki területek, melyek Ukrajna közigazgatási egységei, sokkal nagyobbak, mint amekkorát a szeparatista erők jelenleg az irányításuk alatt tartanak, ugyanakkor igényt mutatnak a nézőpontjuk szerint Kijev által „megszállt” területekre. Ilyen körülmények közt vajon számíthatnának-e a gyakorlatban külső segítségre, „felszabadításra”? Ha igen, akkor az már nyílt háború volna Oroszország és Ukrajna között…

(Azn, ú)