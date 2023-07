Tovább bonyolódik a Šimko-botrány

Szerdán maga Šimko is összehívott egy sajtótájékoztatót, amelyen bocsánatot kért a július elején közzétett bejegyzéseiért. A korábbi tárcavezető két Facebook-posztjában a rendőrséget bírálta: az elsőben a három héttel ezelőtt történt máriatölgyesi gyilkossággal kapcsolatban beszélt a rendőrök felelősségéről, a másodikban pedig arról értekezett, hogy szerinte a hatóságokat erősebb politikai ellenőrzés alá kellene vonni. Šimko elismerte, hogy a szóhasználata sok esetben nem volt megfelelő, és ezért elnézést kért.

Ugyanakkor leszögezte, nem hiszi, hogy a rendőrök felháborodását a két említett bejegyzés okozta. Szerinte a valódi problémát az jelentette, hogy nem volt hajlandó kinevezni a belügyminisztérium belső ellenőrzési osztályának egyik vezetői pozíciójába Pavol Ďurkát, a Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség (NAKA) korábbi nyomozóját, és az úgynevezett Čurilla-csoport egyik tagját. Emiatt konfliktusba került az ellenőrzési osztály vezetőjével, Peter Juhásszal. Ennek ellenére nem ismerte el, hogy Juhás leváltására készült volna, és azokat a sajtóban megjelent információkat is tagadta, hogy a visszahívására azért került sor, mert be akart avatkozni az aktívan zajló nyomozások menetébe.

Rejtélyes hivatalnok

Hamran István csütörtökön cáfolta a távozó miniszter kijelentéseit, szerinte Šimko igenis tájékozódni akart egy nyomozati szakaszban lévő ügy részleteiről. A rendőrfőkapitány elmondta, egy nagyon kiterjedt korrupciós bűncselekmény felderítésén dolgoznak, amelynek részleteiről egyelőre nem tájékoztatták a nyilvánosságot, nehogy bármilyen formában akadályozzák a nyomozás menetét. Šimko erről az ügyről szeretett volna részletesebb információkat kapni. Hamran irodája továbbította is azokat a részleteket, amelyeket a nyomozó jóváhagyott, de a miniszternek állítólag ez nem volt elegendő.

„Én is ellenőriztem a dokumentumot, és szerintem teljesen elégséges volt, hiszen rendőrfőkapitányként én magam sem rendelkeztem több információval”

– jelentette ki, hozzátéve, még neki sincs jogköre arra, hogy az aktuális nyomozati iratokba bepillanthasson. Másnap azonban Šimko behívatta őt az irodájába, további tájékoztatásért. Mikor azonban Hamran megtudta, hogy a találkozón ott lenne egy másik állami tisztviselő is, akinek az alárendelt munkatársait szorosan érinti a korrupciós ügy, úgy döntött, nem vesz részt a tárgyaláson, sőt, megtiltotta, hogy a rendőrség vezetőségéből bárki is elmenjen a belügyminiszterhez.

„A rendőri karrierem során most először tagadtam meg a felettesem parancsát”

– nyilatkozta Hamran. Azt azonban nem árulta el, hogy ki volt az említett hivatalnok, akit a belügyminiszter meghívott a tárgyalásra.

Megjegyezte, Šimko tudomásul vette a döntését, de pár nappal később közzétette a már említett bejegyzéseket a Facebook-oldalán. A rendőrfőkapitány szerint egyáltalán nem szerencsés, hogy a belügyminiszter az efféle posztokkal aláássa a fegyveres testület renoméját, hiszen az utóbbi években rengeteget dolgoztak azért, hogy visszaállítsák a közvélemény nyomozóhatóságokkal szembeni bizalmát.

A nyomozó kinevezése

A rendőrfőkapitány sajtótájékoztatóján megszólalt Peter Juhás is. Leszögezte, amikor idén márciusban átvette a belső ellenőrzési osztály vezetését, az egyik feltétele az volt, hogy a személyzeti kérdésekről ő akar döntést hozni. Amikor a hivatalnokkormány kinevezése után Šimko került a tárca élére, Juhás közölte vele, hogy Pavol Ďurkát mindenképpen a belső ellenőrzési osztályon szeretné látni. Állítólag a belügyminiszter kezdetben nem tiltakozott az egykori nyomozó felvétele ellen, pár héttel később azonban megváltozott a véleménye, és nem akarta aláírni Ďurka kinevezését. Juhás szerint ez a fordulat éppen azután következett be, hogy Robert Fico, a Smer elnöke az egyik sajtótájékoztatóján felszólalt Ďurka felvétele ellen.

Fico a nyilvánosság előtt már régóta próbálja lejáratni a NAKA nyomozóit, különös tekintettel az úgynevezett Čurilla-csoportra, akik az utóbbi években a legsúlyosabb korrupciós botrányok felderítésén dolgoztak. A belső ellenőrzési osztály azonban 2021-ben eljárást indított Čurilláék ellen, mivel állítólag bizonyítékot hamisítottak és befolyásolták a tanúkat. Ekkor robbant be a sajtóban csak „rendőrháborúként” emlegetett botrány. A Pozsonyi III. Járásbíróság jóvá is hagyta a négy nyomozó őrizetbe vételét, de a fellebbezés után a Pozsony Megyei Bíróság szabadlábra helyezte őket. Ennek ellenére az eljárás továbbra is zajlik, a már említett Ďurka ellen is. Hamran azonban nyíltan kiáll a NAKA nyomozói mellett.

Žilinka is belefolyt

Juhás nem állította, hogy Šimko közvetlen kapcsolatban áll Ficóval vagy a Smerrel, de szerinte a sajtótájékoztatón elhangzottak nyomásgyakorlásként is szolgálhattak. Továbbá megtudta, hogy a belügyminiszter a kinevezésről Maroš Žilinka főügyésszel is tárgyalni szeretne. Juhás számára elfogadhatatlan volt, hogy a belső ellenőrzési osztály személyzeti összetételéről egy olyan személy döntsön, aki nem a rendőrség vagy a belügyminisztérium munkatársa.

„Közöltem vele, hogy ha nem ért egyet az álláspontommal, akkor készen állok lemondani a pozíciómról”

– jelentette ki.

Hamran hozzátette, Ďurka volt az egyike azon kevés nyomozóknak, akik a hatalmas politikai nyomás ellenére hajlandóak voltak feltárni a legsúlyosabb korrupciós ügyeket, legyen szó akár Ľudovít Makóról, a pénzügyőrség bűnügyi osztályának korábbi vezetőjéről, aki nélkül nem robbant volna ki a Tisztítótűz-botrány, vagy akár Dušan Kováčik egykori speciális ügyészről, akit már jogerősen elítélt a bíróság.

Žilinka a közösségi oldalán reagált az elhangzottakra. Állítja, semmilyen módon nem avatkozott bele a rendőrség személyzeti kérdéseibe.

„Az egykori belügyminiszterrel egyszer sem találkoztam, telefonon sem beszéltem vele. Šimko úr sosem keresett fel, és ugyanígy én sem léptem kapcsolatba vele”

– üzente a főügyész. Emellett megkérte az érintetteket, hogy ne rángassák bele őt a belügyminisztérium belső viszályaiba.