Leváltással végződött a vita a belügyminiszter és a rendőrség között

Ezzel a kijelentéssel már Ódor Lajos sem tudott egyetérteni. A miniszterelnök szerdán azt mondta, a belügyi tárcavezető álláspontja nincs összhangban azzal, ami mellett a hivatalnokkormány elkötelezte magát.

„A rendőrség átpolitizálása számomra elfogadhatatlan”

– közölte azzal, hogy a rendőrségnek továbbra is szabad kezet biztosítanak. Ugyanakkor leszögezte, az utóbbi hetekben nem észlelt arra utaló jeleket, hogy Šimko bármilyen formában megpróbált volna beavatkozni a nyomozások menetébe. Általánosságban a miniszter rendőrséghez való hozzáállásáról, valamint az információszerzés módjáról zajlott a vita. Az újságírók azon kérdésére, hogy Šimko valóban le akarta-e váltani Peter Juhást, Ódor nem adott egyértelmű választ. Azt azonban megerősítette, hogy nem az említett Facebook-bejegyzések jelentették a fő problémát.

„Ez nem a történet kezdete, inkább a vége volt, az utolsó csepp a pohárban”

– jegyezte meg.

Nyugalom helyett viszály

Zuzana Čaputová köztársasági elnök szerda délután jóváhagyta Ódor javaslatát a belügyminiszter megbízatásának visszavonásáról. Az államfő megköszönte Šimko munkáját, szerinte a tárcavezető a rövid hivatali ideje alatt is sok hasznos intézkedést hozott, akár a bevándorlás, akár az előre hozott választás hitelességének megőrzése szempontjából. Továbbá leszögezte, bízik abban, hogy a távozó belügyminiszter is érdekelt volt a szlovák jogállam működésében, de a rendőrség vezetőségével eltérő nézeteik voltak arról, hogyan érjék el a célt. Hangsúlyozta, a hivatalnokkormány kinevezésekor azt is szem előtt tartotta, hogy minden miniszternek le kell nyugtatnia a kedélyeket a saját tárcáján belül. Šimko esetében ez nem sikerült, a helyzet pedig odáig fajult, hogy több mint 20 tisztviselő fenyegetett a lemondásával, így a köztársasági elnök a tárcavezető visszahívását tartotta a legelfogadhatóbb megoldásnak.