Törvényalkotási tervben a KKA megszüntetése – de lehet, hogy figyelmetlenségből

A törvényalkotási tervek minden év elején megszületnek és iránymutatásként szolgálnak a kormánynak és a minisztériumoknak arra nézve, milyen kulcsfontosságú törvényeket kell előkészíteniük az év folyamán. Az idei évre vonatkozó terv egyik furcsasága, hogy változatlan módon szerepel benne egy olyan összevont alap kialakításának a terve, amely egyszerre kezelné az audiovizális művek támogatásait, a szlovák kulturális támogatásokat, valamint a kisebbségi támogatásokat – azaz a kormányprogrammal összhangban megszűnne a Kisebbségi Kulturális Alap.

A KKA megszüntetésének veszélye a közelmúltban két sikeres aláírásgyűjtési akcióhoz is vezetett. Bukovszky László volt kisebbségügyi kormánybiztos, Ravasz Ábel és Rigó Konrád közös beadványban állt ki az alap megmaradása mellett, a Szövetség több politikusa napokkal később másik kezdeményezést is indított. Az alap sorsával kapcsolatban miniszteri és miniszterelnöki szinten egyeztetett Forró Krisztián, a Magyar Szövetség elnöke, bevonva a folyamatba a frissen kinevezett kisebbségügyi kormánybiztost, Horony Ákost is. Robert Fico és Martina Šimkovičová a megbeszélésen állítólag ígéretet tett az alap megtartására, továbbá szóba került a hatékonyabb működés kérdése is. A törvényalkotási terv viszont tudomást sem vesz az egyeztetésekről: a két petíciót megoldatlan beadványként könyveli el.

A kormány döntésének furcsaságát mutatja, hogy az emberi jogi és kisebbségi tanács szerdán foglalkozott a témával és gyakorlatilag egyhangú döntést hozott az alapok külön megtartása ügyében. A megbeszélésen lapunk információi szerint kiderült, hogy a kulturális tárca illetékes törvényalkotói és a miniszter között kommunikációs zavarok léptek fel, ezért elképzelhető, hogy a törvényalkotási terv nem is tükrözi a minisztérium valós szándékait. Egyes megerősítetlen hírek szerint Šimkovičová és a tárca külön megjegyzéseket fűzött az anyaghoz és utólag három törvényjavaslatot, köztük az alapok összevonásáról szóló döntést is kivették a tervezetből, ennek a lépésnek azonban lapzártánkig nem volt hivatalos nyoma.

Horony Ákos lapunk kérésére elmondta, saját maga sem érti a fejleményeket és jóhiszeműen feltételezi, hogy a kulturális tárca az ígéreteinek megfelelően cselekszik majd az alap kapcsán.

A KKA minden évben nagyjából 8 millió euróval támogatja a hazai nemzetiségek kultúráját, amelyből több mint 4,2 millió euró jut a magyar kultúra finanszírozására. A testület működése nem problémamentes, az elmúlt években több program kihirdetése, valamint a támogatások folyósítása is csúszott, valamint a sikeres pályázok az alap részéről utólag támasztott bürokratikus jellegű elvárásokat is kifogásolták. A KKA megszüntetésének terve bekerült a 2024-es törvényelőkészítési programba, az intézkedés kritikusai szerint a kormány valójában a szlovákiai kulturális támogatások elosztására szeretne befolyást szerezni a szerkezeti átalakításokkal.