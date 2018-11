Több rendelőben fizetni kell

Tegnap eldőlt, hogy a VšZP és a ZAP többhetes tárgyalás után sem tud egyezséget kötni. Miroslav Kotek, a ZAP főnöke 12 százalékos növelést követelt a VšZP-től a rendelők számára, a biztosító ezt irreálisnak tartja. „Az idő lejárt. A VšZP ezért hivatalosan is tájékoztatta a ZAP vezetését, hogy a decembertől, illetve a jövő év januárjától hatályos új szerződésekről folytatott vitát lezártnak tekinti” – közölte tegnap tömören Martina Ostatníková, a biztosító szóvivője.

A ZAP képviselői reakciójukban felszólították az Általános Egészségbiztosító igazgatóját, Ľubica Hlinkovát, hogy mondjon le, amiért képtelen teljesíteni a szövetségükbe tömörült rendelők követeléseit.

A kialakult helyzet a gyakorlatban azt eredményezi, hogy a VšZP nem fog téríteni bizonyos orvosi ellátást, ha azt olyan rendelőben végzik el, amellyel nem áll szerződéses viszonyban. Az akut beavatkozásokért a biztosító utólag fizetni fog, ha viszont tervezhető beavatkozásokról van szó szakorvosi rendelőben, akkor a páciensnek saját zsebből kell kifizetni az ellátás költségeit. A másik lehetőség, hogy olyan orvost keres, akinek van szerződése a VšZP-vel. „Emlékeztetnénk, hogy az általános orvos köteles szerződést kötni a biztosítóval, ha a biztosítónak akárcsak egyetlen kliense is hozzá tartozik” – állítja Ostatníková. Másrészt az is igaz, hogy az orvosok ennek ellenére sem hajlandóak mindig szerződést kötni. Arról, hogy kell-e fizetni a beavatkozásért, hogy van-e szerződése egy rendelőnek a biztosítóval, az orvosnak előre tájékoztatnia kell a pácienst. A VšZP szerint a kialakult helyzet a páciensek többségét nem fogja negatívan érinteni, mivel a járóbetegellátásban, vagyis a rendelőkben dolgozó orvosok 85 százaléka elfogadta a felkínált szerződéseket, jelentős részük már alá is írta. „A maradék 15 százalék a ZAP-hoz tartozik, de már közülük is több mint 20 százalék aláírta az új szerződést” – pontosított a szóvivő. Azt nem lehet tudni, hogy hány pácienst érint decembertől a kialakult helyzet. (dem, TASR)