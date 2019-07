Több pénz jár a gondozásért

Tegnaptól 61 euróval többet kapnak azok, akik sérült vagy fogyatékos családtagjukról gondoskodnak. Ján Richter (Smer) munkaügyi miniszter és Robert Fico (Smer) tegnap azt is bejelentette, hogy a kormány újabb intézkedéssel segítené a rákos beteget ápoló családokat.

Pozsony | Tegnaptól 61 euróval többet kapnak azok, akik sérült vagy fogyatékos családtagjukról gondoskodnak. Ján Richter (Smer) munkaügyi miniszter és Robert Fico (Smer) tegnap azt is bejelentette, hogy a kormány újabb intézkedéssel segítené a rákos beteget ápoló családokat.

Július elsejétől emelkedett a gondozási támogatás összege, így azok, akik súlyosan egészségkárosodott hozzátartozójukat ápolják, 430,35 euróra számíthatnak. Ez az összeg megegyezik a nettó minimálbér összegével. A nyugdíjas korú gondozók 30 euróval kapnak többet. Növekszik a személyi asszisztens órabére is, 3,82 euróról 4,18 euróra, ami havonta mintegy 50 eurós emelést jelent. Richter kiemelte, hogy ezt az intézkedést eredetileg 2020-ra tervezték megvalósítani.

Az SaS lapunkhoz is eljuttatott állásfoglalásában kifejti, üdvözli mindkét emelést. „Meggyőződésünk azonban, hogy a miniszternek négy éve volt arra, hogy olyan támogatási rendszert dolgozzon ki, amely hasznára válhatott volna a súlyosan egészségkárosodottaknak, az asszisztenseiknek és támogatóiknak is” – írta az SaS, mely szerint az állam nem teljesítette az alapfeladatát, nem gondoskodott a leggyengébbekről. „Ez vezetett a szociális kiszolgálás vészhelyzetéhez” – állítja az SaS.

A megemelkedett támogatás több mint 33 500 embert érint, és Richter elmondása alapján idén 22 millió euróba, jövőre pedig körülbelül 44 millióba kerül. Jövőre nagyobb összeget fordítanak a szociális szolgáltatásokra és a szociális otthonokra is, a pluszkiadások összesen körülbelül negyedmillió euróra fognak rúgni Richter számításai szerint. „Egyforma dotációt vezetünk be valamennyi intézet számára, függetlenül attól, hogy közintézmény vagy sem. A fenntartónak azonban az államtól kapott teljes összeget, ami körülbelül 16 millió euró lesz, a bérekre kell fordítania, hogy emelkedjen a szociális intézetekben dolgozók fizetése is” – tette hozzá Richter.

Mindezen túl a kormány tervezi az úgynevezett ápolási hozzájárulás bevezetését is. A módosítás értelmében három hónapig egy szülő vagy családtag otthon maradhatna a beteggel. A törvénytervezetről már szeptemberben tárgyalna a parlament. Richter elmondta, hogy a három hónap alatt a társadalombiztosító az átlagfizetés 65%-át fizetné ki (ez jelenleg kb. 650 euró) az otthon maradt családtagnak. Emellett az egészségügyi minisztériummal közösen kidolgoznának egy hosszú távú egészségügyiszociális ellátásról is. „Még tárgyalunk róla, de jó úton haladunk” – mondta a miniszter. Ennek a törvénynek a keretei között jelenne meg az új ápolási hozzájárulás is. „Ami a pénzügyi részét illeti, a probléma meg van oldva, nem szabad gondnak lennie” – zárta Richter. (szh, TASR)