Tíznapos karantén várhat azokra, akik nem vesznek részt az országos tesztelésen

Matovič kijelentette, aki nem bízik az országos tesztelésben, magánlaboratóriumban is elvégeztetheti a vizsgálatot, ebben az esetben azonban mindenkinek magának kell megfizetnie a tesztelést. Mint mondta, aki nem fog tudni felmutatni negatív koronavírustesztet, arra tíznapos karantén vár majd.

A kormányfő cinikus önzésnek nevezte azt, ha valaki ebben a helyzetben is csak önmagára gondol, nem pedig arra, hogy másokat veszélyeztet. „Tegyük félre az ideológia küzdelmet” – mondta Matovič, aki szerint a helyzet rendkívül komoly. Hozzátette: a felelőtlenség mások halálát okozhatja. A miniszterelnök egyúttal felszólította az egészségügyi dolgozókat, segítsék az országos tesztelés megvalósulását.

A tömeges tesztelésre eddig mintegy ötezer tesztállomást jelöltek ki, amelyek mindegyikében négy egészségügyi szakember végzi majd a törletminták levételét. Országos szinten ez körülbelül húszezer egészségügyi alkalmazott bevetését jelenti.

Az eddigi tervek szerint a tesztelésben részt vevő egészségügyi dolgozók héteurós órabért kapnak, amelyhez 20 eurós veszélyességi pótlék is jár minden egyes, az adott körzetben azonosított koronavírus-fertőzöttek után.

Marek Krajčí (OĽaNO) egészségügyi miniszter felkérte az egészségügyben dolgozókat, vállaljanak szerepet az országos tesztelésben.

A segíteni szándékozó egészségügyi alkalmazottak, hallgatók és orvosok a korona.gov.sk weboldalon regisztrálhatnak, ahol lehetőségük van kiválasztani, hol és mikor tudnak részt venni az tömeges tesztelés megvalósulásában.

A tesztelésen átesettek egy névvel ellátott bizonylatot kapnak arról, hogy abszolválták a vizsgálatot. Amennyiben a teszt pozitív eredménnyel zárul, a bizonylat tartalmazza majd a következő lépéseket – jelentette ki Jaroslav Naď (OĽaNO) védelmi miniszter az RTVS műsorában.

Naď szerint ha minden a terv szerint halad, akkor egy egészségügyi szakemberekből álló csapat körülbelül 300 tesztet lesz képes elvégezni egy nap alatt. Egy tesztelőcsapat nyolc személyből áll majd, amelyből négyet az egészségügyi szakemberek tesznek ki, de jelen lesz egy rendőr, egy katona és két adminisztrációs dolgozó is. A vizsgálatot megelőző űrlapok kitöltését online és a helyszínen is el lehet majd végezni. A helyszínen egy fertőző hulladék gyűjtésére kijelölt konténer is lesz, amelyet a katonák ürítenek majd.

Azon 65 éven felettiek számára, akik betartják a házi karantént, javasolni fogják, hogy ne vegyenek részt a tömeges tesztelésen. A fiatalabb immobilis polgárok a városházán kérvényezhetik, hogy az otthonukban történjen meg a vizsgálat.

(mr)