Tíz év börtönre ítélték Štefan Duč vállalkozót

A Legfelsőbb Bíróság egyetértett a Tokaj királyaként emlegetett Duč által elkövetett bűncselekmények jogi minősítésével. Duč nem volt jelen az ítéletethirdetésnél, engedélyt adott jogi képviselőinek, hogy a tárgyalást a távollétében tartsák meg.

„Mai nyilvános ülésén helybenhagyta a fellebbviteli bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét, vagyis az ügyészség által javasolt büntetést. A kártérítésről szóló határozatot részben módosította a szenátus, azaz részben helyt adott a vádlott kérelmének. A módosítás abban áll, hogy nem polgári, hanem közigazgatási eljárás keretében tárgyalják az ügyet” – tájékoztatta a sajtót a Speciális Ügyészi Hivatal egyik, neve elhallgatását kérő ügyésze.

„A Legfelsőbb Bíróság Juraj Kliment elnök, valamint Peter Hatala és Peter Štift alkotta szenátusa megállapította, hogy Duč speciális borászati technológia berendezések vásárlásával kapcsolatos költségeinek megtérítését igényelte a Mezőgazdasági Kifizető Ügynökségtől (PPA), miközben ezeket a költségeket szándékosan növelte az általa ellenőrzött alvállalkozókon keresztül, és így törvénytelenül igényelt közel 900 ezer eurót az állami költségvetésből és uniós forrásokból” – tájékoztatott Alexandra Važanová, a Legfelsőbb Bíróság szóvivője.

Hangsúlyozta, hogy a Legfelsőbb Bíróság rámutatott a PPA és a mezőgazdasági minisztérium laza hozzáállására is, pedig az OLAF már 2012-ben tájékoztatotta őket a vádlott borászatai körül felmerült gyanús ügyekről. Ennek ellenére nem végeztek alapos ellenőrzést, hogy ezeket a gyanúkat megerősítsék vagy megcáfolják. A bíróság azt is közölte, hogy felelősségre kell vonni azokat a tanúkat, akik az alvállalkozó cégek tulajdonosaként vagy vezetőjeként többször is hamisan tanúskodtak Duč mellett.

2019. december elején az elsőfokú bíróság bűnösnek találta Dučot támogatási csalás és az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése miatt, ezen kívül 100 ezer eurós bírságot szabott ki rá azzal a feltétellel, hogy ha ezt nem fizette ki, egy év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélhető.

A Speciális Büntetőbíróság ítélete szerint a vádlott 2,8 millió eurós kárt okozott azzal, hogy nem kezelte gazdaságosan és hatékonyan a két borászatának folyósított támogatást. Štefan Duč a Viničky Kft. és a Vinárstvo Viničky vállalat számára nem átlátható módon vásárolt technológiai berendezéseket. A projekt költségeit a vidékfejlesztési alapokból finanszírozták. A vádlott 2008-ban kérvényezte a vissza nem térítendő támogatásokat. A korábban nagyösszegű csalásért elítélt, Zemplén királyanként elhíresült Mikuláš Varehától is vásárolt berendezéseket.

Az ügyben 2016-ban már ítéletet hozott a Speciális Büntetőbíróság, a Legfelsőbb Bíróság azonban a bizonyítékok kiegészítése céljából visszautalta az ügyet az elsőfokú bíróságnak.