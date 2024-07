Tisztségosztás az Európai Parlamentben: jól járt a PS

A Brüsszelben és Strasbourgban felváltva ülésező Európai Parlament képviselői hasonlóan a pozsonyi parlamenthez nem csak a szavazásokra járnak be a munkahelyükre: a tevékenységük mellett különféle egyéb tisztségeket vállalnak, jellemzően bizottságokban ténykednek rendes tagként vagy póttagként. A bizottságok vezetéséért, esetleg az alelnöki pozíciót jelentő tisztségekért külön juttatások járnak, a kulcsfontosságú bizottságok irányítása komoly presztízzsel is járhat a pártok számára.

Kiszorítósdi

A tisztségek elosztása a bizottságokban az idén sem zajlott zökkenőmentesen: a parlamenti többséggel bíró pártcsoport-koalíció, amelynek tagjai az európai szocialisták, a mérsékelt jobboldali Európai Néppárt, a liberális Renew és a zöldek egyfajta karanténba zárták a radikálisabb jobboldali pártokat és a szélsőbaloldalt, ami a bizottságok vezetéséből való kiszorítást is jelenti. A fejleményeknek közép-európai szempontból is van jelentősége, hiszen nem kapott irányító pozíciókat az a Patrióta frakció sem, melyben a magyar kormánypárt, a Fidesz az egyik legjelentősebb erő. A szlovákiai koalíció pártjai némileg más okokból maradtak a partvonalon kívül: a Smer és a Hlas sem talált magának pártcsaládot, így eleve nem is számíthatott meghatározó pozíciókra a brüsszeli bizottságokban. A legerősebbnek mért ellenzéki párt, a liberális Progresszív Szlovákia (PS) sokkal sikeresebben lobbizott, a kereszténydemokrata KDH sem maradt tisztség nélkül.

Egy hete, az Európai Parlament alakuló ülésén az előzetes várakozásoknak megfelelően alelnökké választották Martin Hojsíkot (PS). Az európai liberálisok frakciójában a Progresszív Szlovákia a legnagyobb párt, a képviseletükben Hojsík és elődje, Michal Šimečka korábban is ellátták az alelnöki posztot. Így Szlovákiának az előző ciklus után ismét van egy EP-alelnöke, az ország történetében már másodszor.

Hojsík mellett további két PS-képviselő kapott lukratívnak nevezhető pozíciót. A keddi nap folyamán a Gazdasági és Monetáris Bizottság alelnökévé választották Ódor Lajos volt miniszterelnököt, a liberális párt listavezetőjét. Ódort egyhangú beleegyezéssel, ellenjelölt hiányában választották meg a tisztségre. A bizottság hatvan képviselőből áll és négy alelnöke van, többek között a pénzügyi szolgáltatások szabályozásáért, a tőke és a fizetések szabad áramlásáért, az adó- és versenypolitikáért, az Európai Központi Bank (EKB) felügyeletéért és a nemzetközi pénzügyi rendszerért felelős. Ódor emellett a költségvetési ügyekkel is foglalkozni fog.

Frakció nélkül

A PS egy másik képviselője, Lucia Yar a Költségvetési Bizottság alelnökeként ténykedik majd az Európai Parlamentben, emellett a női jogokkal is foglalkozik. A népes liberális delegációból Veronika Cifrová Ostrihoňová az Emberi Jogok Bizottságában kapott helyet, Hojsík az EP-alelnöki munkája mellett közegészségügyi és élelmiszerbiztonsági kérdésekkel foglalkozik majd Michal Wiezikkel együtt, Ľubica Karvašová pedig a régiófejlesztési és alkotmányossági kérdéseket vizsgálja.

A kereszténydemokrata KDH csak egy képviselőt küld az Európai Parlamentbe, de Miriam Lexmann kapott egy fontos szimbolikus funkciót, ő lesz az egyik úgynevezett quaestor – ők foglalkoznak a képviselőket közvetlenül érintő hivatali és pénzügyi kérdések kezelésével.

A többi szlovákiai EP-képviselőnek pusztán az „egyszerű” bizottsági helyek maradtak, tisztségeket nem kaptak, mivel a többségüket eleve nem is nevezhették a feladatkörök betöltésére. A Smer tagjai közül Monika Beňová, a leghosszabb ideje, 2004-től Brüsszelben szolgáló EP-képviselő a Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottságba került, Ľuboš Blaha a Külügyi Bizottság tagja lett. Erik Kaliňák a jogállamisági kérdésekkel foglalkozik majd, Judita Laššáková pedig a női jogokkal és az esélyegyenlőséggel. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságba került Katarína Roth Neveďalová. A szociáldemokratáknál felfüggesztett Hlas szintén nem talált magának frakciót a bizottsági pozíciók osztásáig, Branislav Ondruš, a párt képviselője a foglalkoztatás és szociális ügyek területén ténykedik majd.

A szélsőjobboldali Republika két képviselője is csak egyszerű bizottsági tagként dolgozik a jövőben. Milan Mazurek elsődleges területe a közlekedés és az idegenforgalom lesz, míg Milan Uhríknak az állampolgári jogokkal foglalkozó bizottság üléseire kell bejárnia.