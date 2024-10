Terjed a gyűlöltet az interneten, Šutaj Eštok az ellenzék felelősségéről beszél

Újabb gyanúsított

Šutaj Eštok továbbá arról tájékoztatott, a rendőrség eljárást indított egy férfi ellen, aki a közösségi médiában közzétett videójában nemrégiben arról beszélt, hogy a támadónak inkább a miniszterelnök homlokára kellett volna céloznia. A hatóság a házkutatás során olyan bizonyítékokat foglalt le, amelyek alapján terrorcselekményben való részvétel bűntette miatt indított eljárást, és indítványozta a férfi őrizetbe vételét, attól tartva, hogy folytatni fogja a jogsértő tevékenységet. A bíróság ilyen esetben akár 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztést is kiszabhat.

Šutaj Eštok fényképeket is mutatott az említett házkutatásról. Az egyik egy faliújságra emlékeztető tárgyat ábrázolt, amelyen többek közt Robert Fico miniszterelnök, Maroš Žilinka főügyész, valamint Jaroslav Haščák, a Penta befektetési csoport alapítója is szerepelt. A belügyminiszter szerint érdemes elgondolkozni azon, hogy a táblán szereplő személyek vajon egy tervezett merénylet újabb áldozatai lettek volna-e. A faliújság alján ellenzéki képviselők fotói is szerepeltek, amelyek fölé az „ellenzék, fogjatok össze!” feliratot írták. Šutaj Eštok többször is kiemelte a sajtótájékoztatón, hogy a gyanúsított a bizonyítékok alapján egyértelműen az ellenzék támogatója. Arra az újságírói kérdésre, hogy miért hangsúlyozza ennyire a gyanúsított politikai hovatartozását, a belügyminiszter úgy válaszolt, pártelnökként politikai felelősséget is kell vállalnia, ugyanakkor mindenkit biztosított a rendőrségi eljárás függetlenségéről és pártatlanságáról.