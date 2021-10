Távozik posztjáról a NAKA igazgatója

Jana Maškarová és Róbert Bozalka, az országos rendőrfőkapitány két helyettese is távozik tisztségéből az év végén – jelentette be pénteki sajtótájékoztatóján Hamran István ideiglenes rendőrfőkapitány, és jelezte, hogy további személyi változások is lesznek.

Hamran szerint a rendőrökbe vetett bizalom visszaállításához nem elegendőek a rendszerszintű változások, személyeket érintő változásra is szükség van. Hangsúlyozta, professzionális, politikától független rendőrségre van szükség. „A rendőrség tetőtől talpig megújul” – mondta.