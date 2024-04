Támogatásukról biztosították Pellegrinit a koalíciós partnerei

Fico szerint a szlovákok megérdemelnek egy olyan államfőt, aki szuverén módon és magabiztosan fogja képviselni az országot, harcolni fog a nemzetállami érdekekért és védeni fogja az ország alkotmány által megszabott jellegét, vagyis egy szuverén, szociális jogállamot.

A Smer, a Hlas és az SNS kormánypártként azt vallja, hogy Peter Pellegrini megfelel azoknak a komoly feltételeknek, amelyek az államfői poszt betöltéséhez szükségesek, ezért teljes támogatásáról biztosítja őt” – közölték a kormánypártok.

Pellegrinivel közösen felszólították az embereket, hogy menjenek el szavazni. Danko bízik benne, hogy Pellegrininek szombaton sikerül legyőznie a gonoszt, amelyet Ivan Korčok képvisel.

A kormánypártoknak meggyőződése, hogy az elnökválasztás hatással van a szlovák belpolitikára és a külpolitika irányvonalára, Korčok pedig megválasztása esetén amatőr módon beavatkozna a parlamenti választás eredménye alapján kialakult helyzetbe. Bármi áron le akarná rombolni a kormányt és előrehozott parlamenti választást kikényszeríteni.

A három párt emellett leszögezte, hogy függetlenül az elnökválasztás eredményétől készek megőrizni az ország stabilitását és a kormányzás folytonosságát. „A Smert, a Hlast és az SNS-t függetlenül az elnökválasztás eredményétől továbbra is köti a koalíciós szerződés, és leszögezik, hogy teljes mértékben elszántak a kormánykoalíció stabilitásának fenntartása és a kormányzás folytatása ügyében” – mondta Fico.

Pellegrini megköszönte a bizalmat és a támogatást. „Ez a támogatás egyúttal kötelez is, hogy teljesítsem az elképzeléseimet és megfeleljek azoknak a feltételeknek, amelyek a közös nyilatkozatunkban is szerepelnek” – tette hozzá. Azt is kihangsúlyozta, államfőként mindig Szlovákia és a polgárai érdekeit fogja képviselni, és a békére fog törekedni. Megerősítette, hogy a Hlas akkor is a koalíció stabil része marad, ha őt megválasztják államfőnek.

Peter Kotlár, az SNS képviselője is támogatásáról biztosította Pellegrinit. Szerinte a békét, a szuverenitást és az egyensúlyt kell bebiztosítania. „Aki Korčokra szavaz, az vérrel kevert sarat dagaszt. Nem lesz kivizsgálva a Covid, a járványszerződés, nem lesz egyensúly, nem lesz nyugalom. Nyugalom úgy se lesz, de legalább lesz remény a jobb életre” – mondta. Kotlár lustának, értetlennek és felelőtlennek nevezte azokat, akik nem mennek el szavazni.