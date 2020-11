Támogatás helyett bünteti a kereskedőket az állam

A Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) által kiadott nyilatkozat szerint szigorú büntetésre számíthatnak azon üzletek, amelyek azokat a vásárlókat is beengedik, akiknek ezt a hatályos járványügyi szabályok nem engedik meg. A hatályos szabályok szerint a legközelebbi élelmiszerüzletbe, gyógyszertárba és benzinkútra azok is elmehetnek, akik nem voltak a hétvégi tesztelésen, a többi üzletbe azonban csak azoknak van szabad bejárása, akiknek a hétvégi országos tesztelésen negatív lett a teszteredményük, és az erről szóló igazolást fel is tudják mutatni. Több üzlet ezt úgy oldotta meg, hogy a bejáratnál kiírták: csak azok léphetnek be, akik erre jogosultak. A Közegészségügyi Hivatal szerint azonban az üzleteknek ellenőrizniük is kellene, hogy ki lép be hozzájuk, ha ugyanis olyan vásárlót találnak náluk, akinek ott semmi keresnivalója, az üzletet büntetik meg. A büntetés pedig az eset súlyosságától függően elérheti akár a 20 ezer eurót is.

A Szlovákiai Kiskereskedők Kezdeményezése (ISKM) visszautasítja a Közegészségügyi Hivatal fenyegetőzését.

„Tisztában vagyunk a járványügyi kötelességeinkkel, nem értünk azonban egyet a járvány miatt egyébként is súlyosan próbált kereskedők további zaklatásával. Ha az üzleteseknek jogukban is áll ellenőrizni a negatív tesztről szóló igazolást, esélyük sincs felmérni az igazolás valódiságát, és azt sem, hogy az igazolás valóban azé, aki felmutatja”

– nyilatkozta Daniel Krakovský, az ISKM elnöke. Szerinte ugyanis a kereskedők – a rendőrséggel vagy a hadsereggel szemben – nem kérhetik el a vásárlók személyi igazolványát. „Nincs azonban elegendő kapacitásunk arra sem, hogy minden vásárlót külön ellenőrizzünk, nem beszélve a megszorításokkal kapcsolatos rengeteg kivételről” – mondta el Krakovský. Szerinte a vásárlók felelőssége, ha a kijárási tilalom ellenére úgy térnek be az üzletekbe, hogy erre nem lennének jogosultak. „Mi nem végezhetjük el a rendőrök munkáját. Reméljük, hogy az állam képes ellenőrizni az embereket, ahelyett, hogy a kereskedőket büntetné” – vallja Krakovský.

„A hatályos szabályok szerint az üzletek üzemeltetői jogosan kérhetik el a hozzájuk betérő vásárlóktól a negatív tesztről és az esetleges kivételekről szóló igazolásokat, ezek ugyanis nem számítanak egészségügyi dokumentációnak”

– nyilatkozta Dáša Račková, az ÚVZ szóvivője, aki szerint azokat a vásárlókat, akik ezt visszautasítják, a kereskedőknek nem szabadna beengedniük az üzletbe. Račková szerint az üzletek bejáratánál ki kell függeszteni egy ezzel kapcsolatos figyelmeztetést is. „A célunk nem az, hogy büntessük a kereskedőket, hanem az, hogy megóvjuk a lakosságot a járvány további terjedésétől. Ha mégis szükség van a büntetésre, akkor igyekszünk figyelembe venni a helyzet súlyosságát” – tette hozzá Račková, megerősítve azonban, hogy a büntetés elérheti a 20 ezer eurót is.