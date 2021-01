Találtak forrást a projektjeikhez

Tavaly 3,7 milliárd forintot, nagyjából 10,3 millió eurót osztott ki határon túli projektek támogatására a Kisfaludy szálláshelyfejlesztési programon keresztül a Magyar Turisztikai Ügynökség. Szlovákiai projektekre is jutott több százmillió forint, a támogatottak között politikus és nagyvállalkozó is van – pályázati kiírás azonban nem volt.

Budapest/Pozsony | Tavaly 3,7 milliárd forintot, nagyjából 10,3 millió eurót osztott ki határon túli projektek támogatására a Kisfaludy szálláshelyfejlesztési programon keresztül a Magyar Turisztikai Ügynökség. Szlovákiai projektekre is jutott több százmillió forint, a támogatottak között politikus és nagyvállalkozó is van – pályázati kiírás azonban nem volt.

A támogatások összegzését a HVG végezte el, mely szerint a határon túlra irányuló, vissza nem térítendő támogatások nagyrészt Erdélybe irányulnak – panziók épülnek, ingatlanfelújítások valósulnak meg belőlük. A legnagyobb szlovákiai fejlesztések azonban a borturizmus körül forognak. A kedvezményezettek között pedig ismert nevek is felbukkannak: a legtöbb támogatást Bauer Ildikó, az Összefogás alelnökének cége kapta, de sok pénzt kapott Bott Frigyes ismert borász cége is. A HVG pedig azt is kiszúrta, hogy Világi Oszkár érdekeltségébe tartozó két cég is kapott támogatást a programból. Bauer Ildikó és Bott Frigyes két körben kapott pénzt, a Világi hoz közeli cégek egyelőre csak egyben.

Az első körben mindegyik vállalkozás 15 millió forintot kapott, mint kiderült, ez a pénz a projektek megvalósítási tanulmányának díja volt. A második körben aztán Bott Frigyes cége, az Euro-Agro s.r.o. 109 millió, Bauer Ildikó vállalkozása, az AgroFyrmonia s.r.o. 158 millió forintot kapott – előbbi egy borbemutató és panzióépületre, utóbbi pedig egy családi pincészetre Fűr községben.

Az, hogy ezek a vállalkozások pénzhez jutottak a programból, azért is érdekes, mert a HVG nem találta nyomát határon túli pályázati kiírásnak a Kisfaludy program honlapján, a belföldön meghirdetett pályázatoknál pedig feltétel volt a magyarországi működés és/vagy székhely. Bauer Ildikó ezzel kapcsolatban az Új Szónak azt mondta, ők önállóan fordultak a Kisfaludy programhoz a terveikkel. „Mivel Szlovákiában nem volt lehetőség ilyen beruházási pályázatokra, elmentünk a Kisfaludyhoz, és egyeztettünk a részletekről, mert láttuk, hogy náluk van forrás az olyan célú pályázatokra, mint a miénk. Eddig sem volt titok, hogy a Kárpát-medencében is támogattak egyéb vállalkozásokat is, nem csak a Kisfaludy program” – mondta lapunknak a politikus.

„Ez így működik máshol is, például a megyéknél is, ha valakinek van valamilyen egyedi pályázata, forrást keres rá” – jegyezte meg Bauer Ildikó, aki elutasítja, hogy a támogatásnak bármilyen köze lenne politikusi pályájához.

A politikus, aki korábban a Dunamente TDM igazgatója volt, azt mondta: évek óta dolgoznak a borászat létrehozásán, férje, Bauer Dávid kezdett el szőlővel foglalkozni 2009ben, és felvásárolt néhány területet. „2019-ben ültettünk ki másfél hektár szőlőt, ami idén fog először teremni. Benyújtottuk a tervünket a Kisfaludyhoz, és egy hosszú folyamat után, elnyertük a támogatást” – mondta Bauer, aki szerint a tanulmányra adott 15 millió forint náluk csak másfél millió volt, ennyit számoltak el a programnak. A pályázat nem a teljes beruházási összeget fedezi, csak a 66,9 százalékát, a többi önrész. „A borászat Dél-Szlovákiában felszálló ágban van, viszont kevesen tudnak látogatót fogadni” – mondta Bauer Ildikó, akinek cége feldolgozót, panziót, rendezvényhelyszínt és helyi termékboltot alakít ki a pénzből.

Az Agro-Fyrmonia a cégjegyzék szerint elsősorban rendezvényszervező cég, nem mezőgazdasági vállalkozás – Bauer Ildikó szerint azonban a cég fő profilja a mezőgazdaság és az idegenforgalom volt eddig is, és az, hogy mi szerepel a cégjegyzékben, csupán adminisztratív dolog. A vállalat néhány évvel ezelőtt kapott már magyar állami támogatást, a magyar gazdaságfejlesztő csomag első körében 15 ezer eurót egy présre.