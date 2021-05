Véget ér a veszélyhelyzet!

A veszélyhelyzet visszavonása mindannyiunk győzelme – mondta Eduard Heger (OĽaNO) miniszterelnök a pénteki kormányülést követő sajtótájékoztatón.

„Megígértük, hogy a szükségesnél egy perccel sem fog tovább tartani a veszélyhelyzet, és ezt az ígéretünket be is tartottuk, visszavontuk a rendelkezést” – mondta Heger. Hangsúlyozta azonban, hogy továbbra is felelősségteljesen kell viselkedni, és be kell tartani az országos tiszti főorvos rendeleteit. Arra biztatott mindenkit, hogy oltassa be magát. „A védőoltás a leghatékonyabb fegyver a világjárvány ellen” – hangsúlyozta Heger.

Veronika Remišová miniszterelnök-helyettes, beruházásokért felelős miniszter (Za ľudí) emlékeztetett arra, hogy a veszélyhelyzet feloldása egyben a gyülekezési tilalom megszűnését is jelenti. „A rendelkezés visszavonása közös győzelmünk, a felelősségvállalás és az intézkedések betartásának jutalma” – mondta. De még nem győztünk – tette hozzá, és emlékeztetett, hogy a világjárvány végleges felszámolásához az oltás a jó út. Ezért felszólított mindenkit, hogy aki csak teheti, oltassa be magát.

Milan Krajniak (Sme rodina) munkaügyi miniszter azt mondta, a lakosság felelősségteljes viselkedésének köszönhető, hogy sikerült olyan helyzetet teremteni, ami lehetővé tette a veszélyhelyzet megszüntetését. Anna Zemanová (SaS) parlamenti képviselő emlékeztetett arra, hogy a világjárványnak még nincs vége, de az emberi jogok korlátozására már nincs szükség.

Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter (OĽaNO-jelölt) kiemelte az egészségügyi dolgozók munkáját. Azt mondta, nekik is köszönhető, hogy a kormány pénteken visszavonhatta a veszélyhelyzetet. „Remélem, nem igazolódnak be azok a híresztelések, hogy tömegesen akarják elhagyni a pályát az egészségügyi dolgozók. Tartsunk ki, amíg tart a járvány, és én mindent meg fogok tenni, hogy javuljanak az egészségügyi dolgozók munkakörülményei, a státuszuk és az anyagi megbecsülésük” – ígérte Lengvarský.

A veszélyhelyzet bevezetéséről 2020. szeptember 30-án határozott a kormány. Az október 1-én életbe lépő veszélyhelyzetet azóta többször is meghosszabbították. Legutóbb április végén, 30 nappal hosszabbították meg, vagyis eredetileg május 28-ig tartott volna.

A kormányt a veszélyhelyzet meghosszabbítására a háború, rendkívüli állapot, szükségállapot vagy veszélyhelyzet esetén érvényes, állambiztonságról szóló alkotmánytörvény, illetve annak módosított változata hatalmazza fel. A törvény értelmében a kormány legfeljebb 40 nappal többször is meghosszabbíthatja a veszélyhelyzetet. A veszélyhelyzet ismételt meghosszabbítását a parlamentnek is jóvá kell hagynia, a hosszabbítás hatályba lépésétől számított 20 napon belül.

A kormány idő előtt megszüntette a veszélyhelyzetet, miután a parlament jóváhagyta a gazdasági mozgósításról szóló törvény módosítását. Ennek értelmében a gazdasági mobilizáció intézkedései már nem csak veszélyhelyzet idején foganatosíthatók.