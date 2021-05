Szlovákiában jön az egységes oltási igazolás

Vladimír Lengvarský, az OĽaNO által jelölt egészségügyi miniszter közölte, már korhatár nélkül bárkit beoltanak. A 16 és 17 évesek csak Pfizert kapnak, míg a 18 évesnél idősebbeknek a Pfizeren kívül a Moderna vakcináját is beadhatják. - TASR-felvétel

Pozsony | Szombattól már minden oltóponton egységes igazolást adhatnak, hétfőtől pedig a már beoltottak visszamenőleg is igényelhetik azt.

Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter (OĽaNO-jelölt) a szerdai kormányülés után közölte, akiket szombattól kezdve oltanak be a Szlovákiában Covid-19 ellen, azok már megkapják a többnyelvű, ún. átmeneti igazolást. A miniszter szerint ezt a dokumentumot, a kölcsönösség elve alapján, a határátlépéskor elfogadják majd a velünk szomszédos országok. „Legkésőbb hétfőtől pedig, ha az érdeklődő a korona.gov.sk honlapon rákattint az igazolás igénylése gombra, akkor emailban megkapja a dokumentumot” – mondta arra utalva, hogy az eddig beoltottak miként férhetnek hozzá az igazoláshoz. Itt be lehet majd jelölni, hogy az érintettek az első vagy mindkét adag oltást megkapták-e már. A miniszter hozzátette, egyelőre tárgyalnak arról, hogy a betegségen átesettek vagy a negatív teszttel rendelkezők is letölthetnék-e a tanúsítványt. Lengvarský kedden este még azt közölte, akik korábban kapták meg a vakcinát, azok utólag a körzeti orvosuktól kérhetnek erről tanúsítványt. A környező országokkal való utazási megállapodások alapjául szolgáló átmeneti igazolás azt az időszakot hidalhatja át, amíg működésbe lép az egységes uniós oltási útlevél, legalábbis a minisztérium ezt szeretné.

Ivan Korčok (SaS-jelölt) külügyminiszter szerdán kijelentette, ők készen állnak arra, hogy az uniós oltási útlevél indulásáig az átmeneti igazolás mintáját a környező országok és Németország rendelkezésére bocsássák, de jelenleg arra várnak, hogy az egészségügyi minisztérium felállítsa az erre vonatkozó rendszerét. Kiemelte, Magyarország, Csehország, Lengyelország, Szlovénia kész elismerni a szlovákiai átmeneti igazolást. „Amint elkészítjük a házi feladatunkat, a szlovák diplomácia lépni fog” – utalt Korčok arra, hogy az ügyben az egészségügyi tárcára várnak. Az utóbbinak ugyanis el kell döntenie, elismeri-e azokat a magyarországi igazolásokat, amelyeket az orosz és kínai vakcinával való oltás után állítottak ki.

Az ellenzéki Smer egyébként kedden azt közölte, indítványozni fogja az egészségügyi miniszter leváltását, ha hétfőig nem oldódik meg az oltásról szóló igazolások kérdése.

Pozsony oldalán pattog a labda

A Magyarországgal kötendő kétoldalú megállapodáshoz azonban minden bizonnyal szükség lesz arra is, hogy Szlovákia elfogadja az unióban jóvá nem hagyott, orosz Szputnyik V-, valamint a kínai Sinovac- és a Sinopharm-vakcinával oltottak védettségi igazolványát. Semjén Zsolt (KDNP) magyar miniszterelnök-helyettes ugyanis kijelentette, ha valamelyik ország nem fogadja el a magyar vakcinákat, akkor Magyarország egyoldalúan nem ismeri el az adott államban beadott oltásokat. Jelenleg Magyarország az egyetlen uniós tagállam, ahol az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által jóvá nem hagyott orosz és kínai készítménnyel is oltják a lakosságot.

Azzal kapcsolatban, hogy a Szputnyik V-, illetve a kínai vakcinával Magyarországon beoltott személyek, köztük sok szlovákiai magyar, védettségi igazolványát elfogadják-e a szlovák hatóságok, Lengvarský a Topky.sk kérdésére a szerdai kormányülés után kitérő választ adott. Azt mondta, erről a szakmai konzíliummal és a kormánnyal való tárgyalás után tud felvilágosítást adni. „Erre a következő napokban kerül sor” – tette hozzá. Lengvarský kedden azonban még arról beszélt, Szlovákia hamarosan elfogadja a környező országokkal kötendő kétoldalú, vagy regionális megállapodásokat. A szerdai kormányülés után pedig ezzel kapcsolatban már azt mondta, ugyan tudják, hogy néz ki a magyar védettségi igazolvány, de nem tudják ellenőrizni azok valódiságát.

Ha a vakcinák kölcsönös elfogadásáról a szlovákiai egységes igazolás szombati bevezetéséig nem születik pozitív döntés, akkor valószínűsíthetően a tanúsítvánnyal egyelőre még nem lehet majd Magyarországra utazni. A kétoldalú megállapodást a magyar fél egyébként már 3 héttel ezelőtt elküldte Szlovákiának, de Pozsony azt még mindig nem hagyta jóvá. Információink szerint az ügy teljes mértékben a szlovák egészségügyi minisztériumon áll, nekik kell ebben dönteniük.

Zavar az osztrákoknál

Mindeközben Wolfgang Mückstein osztrák egészségügyi miniszter újságírói kérdésre válaszolva kifejtette, minden olyan oltás tényét igazoló papír feljogosít az országba való belépésre, amely az Európai Gyógyszerügynökség (EMA), illetve az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által már engedélyezett vakcinával történt, idézi az MTI a tárcavezetőt. Ezek szerint az orosz Szputnyik V-vakcinával beoltottak oltási igazolványa nem érvényes Ausztriában, míg a kínai Sinopharm-vakcinával oltottak igazolása igen, hiszen míg az oroszt nem, a kínai oltóanyagot a WHO már jóváhagyta. Az osztrák egészségügyi minisztérium honlapjáról letölthető rendelet tételesen felsorolja az elfogadott vakcinák nevét és gyártóját. A nyugati vakcinák mellett a lista valóban tartalmazza a Sinopharm által gyártott oltóanyagot, de a Szputnyik V nincs a felsorolásban.

Az EU-s green pass

A vakcinák kölcsönös elismeréséről a régió országai által kötött két- vagy többoldalú egyezményekre azért van szükség, mert az uniós oltási útlevél rendszere csak később lép életbe. Lengvarský szerint az Európai Bizottsággal való egyezség értelmében, június 26-tól mindenki megkapja az európai szabvány szerinti oltási tanúsítványt, az ún. green passt. Ennek lesz mobiltelefonos alkalmazás formájában működő változata is, és az kaphatja meg, akit beoltottak, vagy átvészelte a betegséget, esetleg negatív teszttel rendelkezik. A miniszter azonban arra figyelmeztetett, hogy június 26-át követően hathetes átmeneti időszak következik, amikor az egyes uniós országok még összehangolják a rendszereiket. „Például Írország azzal számol, hogy a green pass rendszerét csak augusztus közepén, a hathetes időszak letelte után indítja el” – mondta.

Veronika Remišová (Za ľudí) miniszterelnök-helyettes, beruházásokért, regionális fejlesztésekért és informatizációért felelős miniszter szerdán kijelentette, az európai green pass rendszerét már tesztelik, az ő tárcája részéről a rendszer időben elkészül.