Szlovákiában a június a legpechesebb hónap

A szlovákiai biztosítótársaságok összesített, elmúlt 15 évre szóló adatai szerint szinte minden évben júniusban érkezik be hozzájuk a legtöbb jelentés a káresetekről, ami a szakemberek szerint az egyre hevesebb nyári viharokkal magyarázható.

„A rendelkezésre álló adataink alapján elmondhatjuk, hogy a természeti csapások által okozott károk az elmúlt 15 esztendőben évről évre nőttek, és nem csupán a káresetek száma, hanem az okozott kár mértéke is”

– nyilatkozta a piacvezető szlovák biztosítótársaság, az Allianz – Szlovák Biztosító kommunikációs szakértője, Helena Kanderková. Szerinte a káresetek száma hónapról hónapra változik, és az egyes évek között is különbségek vannak a tekintetben, hogy épp az árvizek, a jégesők, a szélviharok, a fagyok vagy a szárazság okozza a legtöbb kárt, a közös bennük azonban, hogy a természeti csapások okozta károk dominálnak.

„Tavaly például a viharok okozták a legtöbb kárt, amelyek június folyamán több hullámban vonultak át az országon, több mint egymillió eurós kárt hagyva maguk mögött. Egy évvel korábban, 2019-ben a jégeső pusztítása volt a leglátványosabb, amely több mint tízmillió eurós kárt okozott, míg korábban, 2017-ben a szélviharok okoztak mintegy 2 millió eurós kárt az ügyfeleinknek” – tette hozzá Kanderková.

Hasonló tapasztalatokról számolhat be a Wüstenrot Biztosító is.

„Az elmúlt 15 évben az éves, természeti csapásokkal összefüggő káresetek 18 százaléka jutott júniusra”

– mondta el Erika Fischerová, a Wüstenrot nem életbiztosításokkal összefüggő káresetekkel foglalkozó részlegének a vezetője. Szerinte a nyári hónapok eleve rizikósnak számítanak, a Wüstenrotnál például a természeti csapásokkal összefüggő káresetek 43 százalékát a május elejétől július végéig tartó negyedévben jelentik be. „A nyári hónapokban a meleg időszakokat követő viharok során jelentik be a legtöbb kárt, miközben az elmúlt időszakban a jégesők, a szélviharok, a villámárvizek okozták a legtöbb gondot” – állítja Fischerová. Szerinte a legkevésbé problémás hónapok „toplistáját” náluk ezzel szemben november vezeti, amit december és április követ.

Ez utóbbival egyetért az Uniqa Biztosító szóvivője, Beáta Lipšicová is. Szerinte náluk is novemberben jelentik be a legkevesebb káresetet, míg a legtöbb problémával ők is júniusban szembesülnek. „Az elmúlt 15 év statisztikai adatai alapján nyugodtan kijelenthetjük, hogy a természeti csapások szempontjából a június számít a legveszélyesebb hónapnak” – vallja Lipšicová.

(mi, TASR)