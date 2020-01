A klímaváltozást már a pénztárcánkon is megérezzük

A klímaváltozással járó természeti csapások tavaly Szlovákiában is tetemes károkat okoztak. „A legtöbb kárt az országon több hullámban átvonuló jégesők okozták. Ezek az ország több régiójában is előfordultak, a legnagyobb pusztítást azonban a keleti országrészben okozták. Az ügyfeleink 3649 káresetet jelentettek a jégesővel kapcsolatban, amelyek közül 2500 esetben az autójukon okozott károk miatt vették fel velünk a kapcsolatot. A jégeső okozta károk együttes értéke meghaladta a 10 millió eurót” – nyilatkozta Milan Rajec, a legnagyobb hazai biztosítótársaság, az Allianz kárrendezési részlegének a vezetője.

Hasonló a helyzet a Generali Biztosítónál is. „A természeti csapások okozta vagyoni károk miatt tavaly több mint 2 ezer bejelentés érkezett hozzánk, a károk mértéke pedig meghaladta a 3 millió eurót. A legtöbb kárt a jégeső okozta, jelentős pusztítást végeztek azonban a szélviharok és a villámok is” – nyilatkozta Katarína Kukurová, a Generali szóvivője. Szerinte a biztosító által az ügyfeleknek kifizetett összeg tavaly csaknem a tizedével nőtt az egy évvel korábbihoz képest.

A jégverés tavaly több mint 1,9 millió eurós kárt okozott az Uniqa ügyfeleinek is. A biztosító szóvivője, Beáta Lipšicová szerint a klímaváltozásra a biztosítási szabályok módosításával is igyekeznek reagálni. „Míg korábban csak a 75 km/h-nál erősebb légmozgást tekintettük szélviharnak, az új szabályok szerint ezt a határt 60 km/h-ra vittük le. A természeti csapások okozta károk megtérítése pedig az autóbiztosításnál már az alapcsomag része, vagyis erre nem kell külön biztosítást kötni” – mondta Lipšicová. Szerinte azonban a természeti csapások okozta káreseteknél is gondot okoz az alulbiztosítás, amikor az ingatlan valós értéke nem egyezik meg a biztosítási összeggel, így ha megtörténik a baj, a kárnak csak a töredékét fizeti ki a biztosító. Lipšicová szerint arra is gondolnunk kellene, hogy idővel rengeteg új berendezést vásárolunk a házba, így ezt is érdemes felmérni, hiszen ha bekövetkezik a baj, hatalmas összegektől eshetünk el. „Időről időre érdemes igényelni a biztosítás növelését, dönthetünk azonban az indexálás mellett is, amelynél a biztosító a Statisztikai Hivatal által közzétett piaci árak alapján növeli a biztosítás összegét” – tette hozzá Milan Rajec.