15 éve nem látott vadinvázió a szlovákiai utakon

„Összetört fényszórók és szélvédő, behorpadt motorházfedél, súlyosan megsérült utasok” – Lucia Strnad Muthová, a legnagyobb szlovákiai biztosítótársaság, az Allianz – Szlovák Biztosító szóvivője szerint a sofőrökre egyre nagyobb veszélyt jelentenek az autók elé kiugró vadállatok.

Veszélyes ősz

A vadbalesetekkel kapcsolatos veszélyekre figyelmeztet a rendőrség is, amely szerint főként most, az őszi hónapok beköszöntével egyre gyakrabban találkozhatunk a közutakon áthaladó őzekkel, szarvasokkal, vaddisznókkal, nyulakkal, rókákkal, fácánokkal, sünökkel. Sőt, egyre gyakrabban tévednek az utakra az elmúlt időszakban alaposan elszaporodott medvék is. A vadak viselkedése kiszámíthatatlan, egyes esetekben megdermedve mozdulatlanul állnak, de találkozhatunk hirtelen a jármű elé – akár csapatokban – kiugró állatokkal is. Előfordul, hogy a megengedett sebesség betartása és a fokozott óvatosság ellenére sem tudjuk elkerülni az ütközést egy oldalról hirtelen elénk ugró állattal. A járműben a vadak komoly károkat tudnak okozni, és esetenként súlyos személyi sérüléssel is járhatnak ezek a típusú balesetek. A biztosítók azonban arra is figyelmeztetnek, hogy már nem csupán az őszi hónapok jelentenek veszélyt. A megnövekedet vadállomány és az egyre drágább autók miatt évről évre egyre nagyobb károkkal járnak az ilyen ütközések.

Milliós károk

„Míg öt évvel ezelőtt alig 3,6 millió eurót fizettünk ki az ügyfeleinknek az autók elé kiugró vadak okozta károkért, az elmúlt években ez az összeg fokozatosan nőtt, és tavaly már 7 millió euró körül mozgott, amire 15 éve nem volt példa” – mondta el lapunknak Milan Rajec, az Allianz – Szlovák Biztosító kárrendezési részlegének a vezetője. Szerinte idén már az év első kilenc hónapjában 1938 ilyen esetet regisztráltak, miközben az okozott kár 5 millió euróhoz közelít. „Az elmúlt években megugrott azonban az egy-egy káresetre kifizetett átlagos összeg is. Míg 2018-ban ez 1750 euró volt, tavaly már elérte a 2420 eurót” – tette hozzá Rajec. Ez persze csak az átlag, vannak valóban nagy károkkal járó balesetek is. „Augusztusban például az egyik ügyfelünknek a Rimaszombati járásban szarvas ugrott az autója elé, csaknem 28 ezer eurós kárt okozva a gépkocsiban. Egy másiknak az autó kerekei közé keveredett egy vad a Zsolnai járásban, az ő esetében a kár 20 ezer euró körül mozgott” – mondta el Rajec, aki szerint azonban nem ezek voltak az egyedüli olyan balesetek, amelyeknél a kár elérte a 20 ezer eurót.

Mire ügyeljünk?

A megszaporodott vadbalesetek miatt a rendőrség is azt ajánlja, hogy a gépjárműben esetlegesen keletkező anyagi kár megtérülése érdekében célszerű teljes körű biztosítást kötni. Van azonban pár olyan trükk is, amelyeknek köszönhetően a rendőrök szerint csökkenthetjük a balesetveszélyt. Egyrészt, érdemes behúzódni a felezővonal felé, mivel az út szélén haladva nehezebb elkerülni az ütközést az állattal, célszerű lehet azonban vadsípot és gépkocsira szerelhető vadriasztó eszközt is használni. Egyes eszközök 70 km/h sebesség felett 120 decibeles hang kibocsátásával képesek 300 méteres távolságig hatékonyan „elűzni” az állatokat. Ha már nem tudjuk elkerülni az ütközést, vészfékezzünk, de ne rántsuk félre a kormányt. A baleset bekövetkezése esetén értesíteni kell a rendőrséget, ők fognak intézkedni a vadásztársaság kiértesítéséről, akik elszállítják az elhullott vadat. Az elütött állatot természetesen tilos elvinni, mert ez lopásnak minősül.