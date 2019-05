Szlovákia progresszív lett

Míg öt évvel korábban a rendkívül alacsony, 13%-os részvételi arány sokkolta a közvéleményt, addig idén a pártok eredményei, illetve az, hogy egyetlen magyar képviselő-jelölt sem szerzett mandátumot. A nem hivatalos eredmények alapján – a Statisztikai Hivatal egy uniós rendelet értelmében csak vasárnap késő éjjel hozhatta nyilvánosságra a végleges eredményeket – idén a szavazásra jogosultak mintegy 20 százaléka járult az urnákhoz. Az öt évvel korábbi eredményekhez képest ez ugyan jelentős javulás, ugyanakkor Szlovákia még ezzel az eredménnyel is elmarad az uniós átlagtól, s nagy valószínűség szerint most is sereghajtó marad.

Nyert a PS/Spolu

A kiszivárgott adatok alapján a koalícióban indult Progresszív Szlovákia és Spolu fölényesen megnyerte az EP-választást. Az újoncnak számító pártok koalíciója, a nem hivatalos adatok alapján 20 százalékos támogatottsággal került az élre, s négy mandátumot szerzett. Maga mögé utasítva ezzel Robert Fico pártját, a Smert, amely nemcsak a második helyre csúszott le, hanem 2004-től a legrosszabb eredményét érte el. Most valamivel több, mint 15 százalékon zárt, s ez három mandátumot jelent az Európai Parlamentben. Öt évvel korábban több mint 24 százalékos eredménnyel volt az első.

Szélsőségesek dobogón

A harmadik helyre Marian Kotleba fasisztabarát ĽSNS pártja ugrott, mintegy 12 százalékos eredménnyel. 2014-ben az ĽSNS-nek 1,7%-os eredményt jelentett a kevesebb, mint 10 ezer szavazat. A szélsőséges párt most két mandátumot tudhat magáénak. Kiemelkedően jó eredményt ért el a jelenleg parlamenten kívüli KDH is, amely közel 10 százalékkal lett a negyedik, s ezzel két képviselője lesz Brüsszelben. Az SaS duplázott, míg korábban egy, most két mandátumot szerzet. Az OĽaNO pedig ismét egy képviselőt küld Brüsszelbe. Viszont a koalíciós pártok a Smerhez hasonlóan hatalmasat buktak. Sem az Andrej Danko vezette SNS-nek, sem pedig Hídnak nem lesz EP-képviselője következő öt évben. Bukott azonban Boris Kollár is, pártja a Sme rodina mindössze 3,2%-ot szerzett.

A magyarok kiestek

Sajnos a legrosszabb forgatókönyv valósult meg: egyetlen szlovákiai magyar sem szerzett mandátumot szombati voksolás során. Nehéz eldönteni, melyik párt a nagyobb vesztes, hiszen az MKP csak egy hajszállal maradt el az ötszázalékos bejutási küszöbtől, a Híd viszont hatalmasat zuhant. A kiszivárgott, nem hivatalos adatok alapján az MKP 4,96 %-ot szerzett. Öt évvel korábban a 6,53 %os támogatottság egy mandátumot jelentett a pártnak. Menyhárt József, a párt elnöke szerint a jelöltek és a kampány is rendben volt. „A magasabb részvételi arány nem kedvezett a pártnak, még úgy sem, hogy becslésünk szerint mintegy 10 ezerrel többen szavaztak az MKP listájára, mint öt éve” – mondta Menyhárt József. Az adatok alapján a Híd még három százalékot sem ért el. Bugár Béla pártja öt évvel korábban megugrotta az ötszázalékos bejutási küszöböt, akkor 5,83 százalékot szerzett, most 2,6 százalékot.