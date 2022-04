Szlovákia egyelőre nem ad vadászgépeket Ukrajnának

Zuzana Čaputová államfő ugyanakkor helyesnek tartja, hogy gépek Kijevhez kerüljenek, ha azok nélkül is biztosított a szlovákiai légtér védelme. Jaroslav Naď (OĽaNO) védelmi miniszter szerint tárgyalnak a szövetségesekkel arról, hogyan lehet kiváltani a MiG-eket, de az ukránok ezzel együtt sem kérték még Szlovákiától a gépeket.

Naď a keddi kormányülés után arról beszélt, egyelőre nincs tervben, hogy Szlovákia átadná Ukrajnának a MiG–29-es vadászrepülőgépeit. „Ukrajna nem is kérte azokat tőlünk” – tette hozzá. A tárcavezető arról beszélt, ők elsősorban a NATO-val tárgyalnak arról, miként lehet megoldani a szlovák légtér védelmét abban a nagyjából kétéves átmeneti időszakban, amíg az orosz, illetve szovjet MiG–29-eseket sikerül amerikai F–16-osokkal felváltani. „Amikor tisztáztuk, hogy ki és mikortól védi a légterünket, akkor beszélgetünk arról, mi lesz a MiG–29-esekkel” – mondta, de hozzátette, azon kívül, hogy Ukrajnának adnánk az orosz gépeket, más lehetőségek is felmerülhetnek. A miniszter arról is beszélt, a szlovákiai MiG–29-eseket olyan, a NATO által rendszeresített berendezésekkel szerelték fel, amelyek szigorúan titkos besorolásúak. Így, ha magukat a repülőgépeket át is akarnák adni Ukrajnának, ezeket először ki kellene azokból szerelni. Naď szerint ez is olyan probléma, ami nagyon megnehezíti, hogy a gépek Kijevhez kerüljenek.

A keddi sajtótájékoztatón az újságírók szembesítették a minisztert azzal, hogy az S–300-as légvédelmi rendszer Ukrajnának való átadását is nyilvánosan letagadta, majd megkérdezték, ennek fényében miért kellene elhinni, hogy a MiG–29-esekről igazat mond. Naď arra emlékeztetett, Ukrajna önjáró tüzérségi lövegeket, a már átadott S–300-as légvédelmi üteget és azt kérte, hogy a szlovákiai üzemek javítsák a sérült ukrán haditechnikát. A MiG-eket viszont nem is kérték. Hozzátette, az S–300-asokkal kapcsolatban azért nem mondott igazat, mert így lehetett garantálni a szállítás biztonságát.

Szovjet helyett amerikait

Széles körben ismert információ, hogy a MiG–29-eseket sürgősen le kell cserélni. Az eredeti tervek szerint már évekkel ezelőtt leszerelték volna azokat. Az nem nyilvános információ, hogy pontosan mennyi bevethető ilyen vadászgéppel rendelkezik az ország. Egyes források 11 darabról, mások csak hatról írnak. Naď most arról is beszélt, a gépeket szervizelő, üzemeltető orosz technikusok egy része már el is hagyta Szlovákiát, így még inkább sürget a MiG–29-esek nyugdíjazása. „Az Oroszországgal szembeni szankciók, valamint a biztonság- és geopolitikai helyzet miatt elképzelhetetlen, hogy hosszabb távon üzemeltessük ezeket” – mondta azzal, hogy ez az üzemeltetés ráadásul drága is. Még az előző kormány meg is rendelte az orosz, illetve szovjet gyártmányú gépeket felváltó amerikai F–16-osokat, amelyeket több lépcsőben szállítanak le. A szlovák felségjelzésű amerikai vadászgépek valamikor 2024 közepén állhatnak szolgálatba. Naď szerint az átmeneti időszakban több lehetőség is szóba jöhet arra, miként védjék a légteret, de nem akarta pontosítani, hogy például Lengyelország átvállalná-e ezt a feladatot. „Több lehetőség is van, így az, hogy a mi területünkről védjék a légteret, de más ország területéről is meg lehet ezt tenni” – mondta azzal, hogy ez olcsóbb is lenne, mint a MiG–29-esek üzemeltetése. A balti országok légterének védelmét például rotációs rendszerben a szövetségeseik látják el. Ebben a magyar Gripenek is részt vesznek.

Čaputová szerint

Zuzana Čaputová államfő helyesnek és megalapozottnak tartja azt az elképzelést, hogy Szlovákia átadhatná Ukrajnának a MiG–29-eseket. Ehhez azonban szerinte is arra van szükség, hogy ezek nélkül is biztosítva legyen az ország légterének ellen- őrzése, és az ukránok igényt tartsanak a vadászgépekre. „Az elsődleges szempont ugyanaz, mint az S–300-as rendszernél volt, azaz hogy más módon védve legyen az ország légtere. Erről a szövetségeseinkkel kell tárgyalni. Ezután teljesen természetes lenne, hogy érdeklődés esetén, átadnánk Ukrajnának a MiG-eket” – mondta az államfő. Arra is rámutatott, számos ország adott fegyvereket Ukrajnának, Szlovákia viszont csak légvédelmi felszerelést, és azt is hangsúlyozni kell, hogy Ukrajna az az ország, amelyet megtámadtak és védekezésre kényszerül.