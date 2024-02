Szlovákia csaknem egymilliárd eurótól eshet el a Fico-kormány hibájából

„Több mint 900 millió eurónak inthetünk búcsút, ha a Fico-kormány nem állapodik meg az Európai Bizottsággal. Egyelőre csak a kifizetés elbírálását függesztették fel, amíg a Fico-kormány nem hajtja végre a szükséges változtatásokat, Robert Fico (Smer) kormányfőnek azonban nem ártana tudatosítania, hogy az Európai Unió nem küld pénzt, ha Szlovákia nem teljesíti a vállalt kötelezettségeit” – mondta el Michal Šimečka, a PS elnöke, a törvényhozás alelnöke, hozzátéve, hogy a helyreállítási alappal kapcsolatban több, Szlovákiával szemben támasztott követelmény teljesítése is veszélybe került.

Uniós figyelmeztetés

A Progresszív Szlovákia szerint az EB legnagyobb fenntartásai a jogállamisággal, az állami költségvetés kiadási korlátaival és a nyugdíjintézkedésekkel kapcsolatosak. A Bizottságot zavarja a büntető törvénykönyv módosításának a folyamata és a tartalma is. Az uniós pénzek átlátható felhasználásánál például fontos szerepet szántak a Különleges Ügyészségnek (ÚŠP), amelyet azonban a Fico-kabinet épp most megy felszámolni. A kiadási korlátokkal kapcsolatban Štefan Kišš, a PS parlamenti képviselője arra figyelmeztetett, hogy a kormány megsértette a költségvetési szabályokról szóló törvényt. Úgy hagyta jóvá az idei évre szóló állami költségvetést, hogy a kiadási korlátok nem voltak benne. Ha a kormány e tekintetben eleget szeretne tenni az uniós elvárásoknak, Kišš szerint legalább egymilliárd eurós lefaragással kellene számolnia. „Az Európai Bizottság tudomásul vette az olyan intézkedéseket, mint a 13. nyugdíj kifizetése és a második pillérbe befolyó összegek csökkentése, de elvárja, hogy a kormány számot adjon ezek pénzügyi hatásairól is” – tette hozzá Kišš, aki szerint a kormánynak az európai jogszabályok értelmében két hónap áll a rendelkezésére ahhoz, hogy orvosolja a helyzetet.

Ellenzéki aggályok

„Most egész Európa megláthatja, hogy a Fico-kabinet nem törődik a szükséges reformokkal. Nem törődik az iskolákkal és kórházakkal, a jogállamisággal vagy az államháztartás fenntarthatóságával. Ehelyett hónapok óta egyetlen dologgal foglalkozik: a büntető törvénykönyv gyors módosításával, azaz a maffiabarát törvénycsomaggal és a bűnözőknek nyújtott amnesztiájával” – figyelmeztet Šimečka. A PS elnöke szerint nem várhatjuk el, hogy az Európai Unió a német, holland vagy francia adófizetők milliárdjait pumpálja Szlovákiába, ha Fico hagyja, hogy az oligarchái ellopják az uniós támogatásokat.

„Ez a kormány fütyül arra, hogy mekkora kárt okoz a lakosságnak és Szlovákiának, ezért kötelességünk, hogy szembeszálljunk vele”

– tette hozzá Šimečka.

A kormány nem aggódik

A kormány szerint korántsem olyan nagy a baj, mint azt az ellenzék sugallja.

„Az Európai Bizottság csak a negyedik kérelemben szereplő kifizetés elbírálását függesztette fel, magát a kifizetést nem. Ez nem szokatlan”

– reagált az ellenzéki bírálatra Peter Kmec (Hlas), az uniós forrásokért és a gazdaságélénkítési tervért felelős kormányfőhelyettes. „Az EB most is csak olyan dolgokról kérdez minket, amelyek számára nem világosak. Már korábban is előfordult, hogy az értékelési folyamatot felfüggesztették, egész pontosan a második kifizetési kérelem esetében. Ugyanez történik más európai országokban is, például Olaszországban, ahol az értékelés felfüggesztését kilenc hónapra hosszabbították meg” – tette hozzá Kmec. A kormányfőhelyettes szerint az ellenzék veszélyes játékot űz az országgal, megpróbálva aláásni a gazdaságélénkítési tervet. „A Progresszív Szlovákiának inkább a helyreállítási terv tartalmára kellene összpontosítania, az előző kormányok hibájából ennek ugyanis számos pontja egész egyszerűen megvalósíthatatlan és távol áll az emberek valós igényeitől. Épp ezért a felülvizsgálatát tervezzük, hogy megfeleljen a lakosság és a régiók tényleges igényeinek” – mondta el Kmec.

