Szijjártó hátszéllel kerülhetett az amerikai tévéműsorokba

Valószínűleg kevés ország külügyminisztere beszélhetett családpolitikai intézkedésekről az egyik legnagyobb amerikai hírtelevízióban, de Szijjártó Péternek megadatott a lehetőség: a magyar külügyminiszter a Fox News-on, Donald Trump amerikai elnök kedvenc tévécsatornáján ecsetelhette a „családvédelmi akcióterv” részleteit – kérdés, mennyire volt ez érdekes egy amerikai nézőnek. Mint a Népszava beszámolt róla, a külügyminiszter „hátszéllel” került a Tucker Carlson Show-ba, a Policy Impact nevű lobbicég szervezte le az interjút. A Policy Impact az egyike annak a három lobbicégnek, melyekkel összesen több százezer dollár értékben szerződött már a magyar kormány azért, hogy javítsa az amerikai döntéshozókban az országról élő képet.

Sok százezer dollárért

A Policy Impacttel májusban kötöttek 160 ezer dolláros megállapodást, korábban 2018 novembere és 2019 januárja között már egyszer szerződtek velük 50 ezer dollárért. Ugyancsak 50 ezer dolláros megállapodást kötöttek a Munk Policy&Law-val kifejezetten azért, hogy a magyar kormány megítélésén javítson a washingtoni külügyminisztériumban. A cég közzétett beszámolója szerint találkozókat szerveztek többek között Brian Hook külügyminisztériumi főtanácsadóval és részt vettek Magyar Levente külügyminiszter-helyettes amerikai útjának előkészítésében – erről az útról szivárgott ki egy belső feljegyzés, mely szerint Magyart meglepte az a kritikus hozzáállás, amivel a Trump-adminisztráció képviselői részéről tapasztalt. Jól járt a magyar kormánnyal a Greenberg Traurig nevű floridai ügyvédi iroda is, ők százezer dollárért végeztek lobbitevékenységet. A Greenberg Traurig egy alvállalkozót, a Triconsultans nevű céget is bevont a munkába, havonta 3500 dollárért. Érdekes párhuzam volt, hogy az ügyvédi iroda a magyar mellett a kazah és a török kormánnyal is szerződésben állt.

Gyenge nagykövet

A lobbisták bevonására valószínűleg azért volt szükség, mert a Népszava információi szerint a washingtoni magyar nagykövetség tevékenységével elégedetlenek a külügyminisztériumban. Szabó László nagykövet magától egyelőre nem tudott sokat elérni a kétoldalú kapcsolatok javításában, Orbán Viktor fehér házi látogatását is alapvetően Habony Árpád és David B. Cornstein budapesti amerikai nagykövet szervezte meg. Ráadásul a már idézett jelentés Szabó hibájából szivároghatott ki, emiatt Szijjártó Péter személyesen is felelősségre vonta a diplomatát.

A magyar kormány korábban évekig Connie Mack egykori floridai republikánus képviselővel szerződött, ő 2014–2018 között összesen 1,4 milliárd forintot (4,375 millió euró) kapott. Az Index szerint ugyanakkor nem voltak teljesen elégedettek a munkájával, nem teljesítette ugyanis maradéktalanul a szerződésében foglaltakat, miszerint nemcsak szenátorokkal, kongresszusi képviselőkkel és szakértőkkel, hanem a nemzetközi pénzügyi szervezetekkel és amerikai–magyar szervezetekkel is kapcsolatot kell ápolnia.

Jó külpolitika kell

Jeszenszky Géza volt külügyminiszter, washingtoni és oslói nagykövet a Népszavának azt nyilatkozta a lobbicégekkel kapcsolatban, hogy ezek nem tudják pótolni a jó politikai kapcsolatokat, ettől függetlenül, mivel az Egyesült Államokban ez egy nagyon bevett forma, sok kormány alkalmaz ilyen cégeket.

„Akkor van ezeknek a szerződéseknek értelme, ha konkrét céljuk van, mondjuk egy konkrét ügy előmozdítása. A jó kétoldalú viszonyhoz azonban jó külpolitikát kell folytatni, jó kapcsolatokat kell kialakítani az adott ország vezetőivel, és ez sokkal fontosabb, mint a lobbizás”

– mondta Jeszenszky Géza.