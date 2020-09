SZFE-ügy: sok hazai szervezet tétovázik

Sólymos László, a Híd elnöke még pénteken a közösségi oldalán reagált az SZFE-vel kapcsolatos eseményekre. Azt írja, szerinte az intézmény erőből történő átalakítása arrogancia. „Nem biztos, hogy a modellváltással van gond, de a módszerrel mindenképp. S főleg azzal, hogy a színművészeti átalakítását célzó törvény megosztja a szakmát, feszültséget gerjeszt a társadalomban és megkérdőjelezi mindazt, amit ez a 155 esztendős intézmény letett az asztalra” – fogalmaz Sólymos. A pártelnök hozzáteszi, szimpatikus számára, hogy az intézmény növendékei kiállnak tanáraik mellett.

Az ügyben megkerestük az MKP-t is, amely tömör nyilatkozatban reagált: „Az MKP szerint a Színház- és Filmművészeti Egyetem működtetése szakmai ügy, ami mára teljesen átpolitizálódott, a magyarországi pártpolitikai harc részévé vált. Mi egy felvidéki politikai párt vagyunk.”

Az Összefogás elnöke, Mózes Szabolcs szerint ez az ügy a magyarországi társadalomhoz hasonlóan a szlovákiai magyarságot is megosztja. „Célunk az egység létrehozása, ezért továbbra is tartjuk magunkat ahhoz, amit korábban hirdettünk: nem fogjuk a budapesti árkokat a Felvidékre importálni, nem kommentáljuk a magyarországi belpolitikai történéseket” – nyilatkozta és hozzátette, szerinte célravezető lenne, ha ebben az egységre törekvő szervezetek is partnerek lennének.

Óvatoskodó egyetem

Az akadémiai szféra szlovákiai magyar képviselői közül a komáromi Selye János Egyetem rektora, Juhász György megkeresésünkre szóvivőjén, Petheő Attilán keresztül azt nyilatkozta, csak saját véleményének tud hangot adni. Az intézmény álláspontját ugyanis az egyetem önkormányzati szerveinek kell elfogadni, amelyek még nem foglalkoztak ezzel az üggyel. A rektor hangsúlyozza, hogy a SZFE-ügyről csak a sajtóban megjelent információkat ismeri, „... amelyek sokszor egymásnak ellentmondanak, így nehéz érdemi szakmai véleményt megfogalmazni az üggyel kapcsolatban” – fogalmaz Juhász, és hozzáteszi: „Annyit viszont a helyzetet kívülállóként figyelve elmondhatok, hogy a sajtó által leírt jelenlegi helyzetben a leghatékonyabb megoldásnak a konstruktív szakmai párbeszédet tartom. Az erre való igyekezet a Magyar Rektori Konferencia és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája részéről is megvan, bízzunk benne, hogy ez a kezdeményezés eredményekhez is vezet majd” – nyilatkozta a komáromi rektor.

Páldi Ádám, a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzatának elnöke kérdésünkre elmondta, egyelőre nem terveznek az ügyben nyilvánosan állást foglalni, mert egy magyarországi egyetem ügyéről van szó. Magánvéleményének hangot adva arról beszélt, szerinte nehéz pontosan meghatározni, melyik félnek van igaza. „Egyetemistaként természetesen együtt érzek a hallgatótársaimmal, hiszen ők úgy látják, valamitől meg lettek fosztva, de ugyan úgy meg kell érteni az állam álláspontját is” – fogalmazott Páldi.

Művészek és diákok

A szlovákiai magyar egyetemi hallgatókat tömörítő Diákhálózat elnöke, Leczkési Zoltán a SZFE-üggyel kapcsolatban lapunknak elmondta, egyelőre egyik magyarországi partnerintézményükkel, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával és a határon túli magyar hallgatók többi szervezetével egy közös álláspont kialakításán dolgoznak. „Ezen túl a Budapesten működő tagszervezetünk, a Kaszás Attila Diákkör szerdán estére egy beszélgetőestet szervez a témában, amelynek vendége az SZFE szenátusának távozó tagja, Varga Gábor, aki korábban a Diákhálózatban is aktív volt” – nyilatkozta lapunknak a diákszervezet elnöke.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Bázis – Magyar Irodalmi és Művészeti Egyesület Szlovákiában szolidaritását fejezi ki az SZFE hallgatóival és oktatóival. A szervezet, mint írják, elutasítja az egyetemi autonómia megszüntetését, a hatalom arroganciáját, az önkény minden formáját. Hasonló szellemben fogalmazott közleményt hozott nyilvánosságra a komáromi Selye János Gimnázium Diákönkormányzata, amely szintén szolidaritását fejezte ki az SZFE volt és jelenlegi tanári karával és hallgatóságával.

Mi történik az SZFE-n?

Az egész SZFE-ügy az után bontakozott ki, hogy az egyetemet a magyar kormány állami fenntartásából szeptember elsejével ún. alapítványi fenntartásba utalta. Ez azt jelenti, hogy továbbra is jórészt közpénzből működhet, de az intézmény irányítására egy kuratóriumot jelöltek ki. Ennek elnöke Vidnyánszky Attila rendező, a testületnek pedig többek közt tagja Világi Oszkár, a Slovnaft vezérigazgatója is. Világit többször kerestük már az ügyben, de eddig még a témában nem nyilatkozott az Új Szónak.

Normális esetben egy ilyen átállást az egyetemmel egyeztetve szoktak végrehajtani. Az SZFE-nél azonban bármiféle párbeszéd nélkül zajlott az egész. A kuratórium tagjairól például az egyetem vezetése is csak a sajtóból értesült. A szeptember elsejétől érvényes új alapítói okirat szerint az intézmény demokratikusan választott önigazgatási szervének, a szenátusnak gyakorlatilag minden jogkörét elvették. Nem a szenátus dönt a rektorról, vagy arról, ki milyen órákat taníthat, minderről a kuratórium határozhat. Ezzel gyakorlatilag elvették az egyetem autonómiáját. Az ügy miatt lemondott az SZFE szenátusa. A hallgatók jelenleg fizikailag elfoglalva tartják az egyetem épületét. A hét elején kezdődő oktatást az intézmény rektora pedig egy héttel kitolta.