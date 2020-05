Szerdától jelentősen enyhítenek a járványügyi korlátozásokon

A miniszterelnök, Igor Matovič (OĽaNO) ma délután, a járványügyi szakemberekkel tartott tanácskozása után bejelentette, azt javasolják, hogy szerdán lépjünk be a járványügyi intézkedések feloldásának második és harmadik fázisába. "Összevonjuk a második és a harmadik fázist" - mondta a kormányfő, amit a kedvező epidemiológiai adatokkal indokolt.



Eszerint már kinyithatnának a fodrászatok, a manikűr-, pedikűr- és kozmetikai szalonok, a szoláriumok, a borbélyok, a taxi szolgáltatók és a rövid távú szállást kínáló panziók és hotelek is működhetnének. Az utóbbiak esetében azonban a beltéri éttermeknek zárva kell maradniuk, egy vendég távozása után pedig a szobát 24 órán keresztül üresen kell tartani. A taxikban fóliával kell elkülöníteni a sofőr és az utas közti teret. Nyitva lehetnek a kültéri turista látványosságok, múzeumok, galériák, könyvtárak és kiállítótermek is.

A miséket és istentiszteket is újra engedélyezik azzal az ajánlással, hogy az idősek számára vasárnap egy külön misét vagy istentiszteletet tartsanak. A templomokban tartózkodó hívők számát azonban korlátoznák, a Szlovák Püspöki Konferenciával konzultálva fogják kijelölni, hol és mennyi ember állhat vagy ülhet az épületekben. A szertartások során továbbra is kötelező lesz a szájmaszk viselése, a hívők csak minden második padsorban és egymástól két méterre ülhetnek, a kézfogás pedig tilos. A szertartásokat rövidíthetik is.



A higiéniai feltételek betartása, így a kézfertőtlenítés és a vásárlók közötti 2 méteres távolság megtartása mellett minden bolt kinyithat, tekintet nélkül annak alapterületére. Továbbra is érvényben marad azonban, hogy a boltban 25 négyzetméterenként csak egy vásárló tartózkodhat. Egyedül a bevásárlóközpontoknak kell továbbra is zárva maradniuk.

Ugyancsak üzemelhetnek a vendéglátóipari egységek, éttermek, kocsmák, kávézók szabadtéri teraszai, de csak 2 ember, vagy egy kisgyermekes család ülhet egy asztalnál. Az asztalok szélének pedig legalább 2 méterre kell lenniük egymástól. A vendégek a mellékhelységeket is használhatják, amelyeket azonban gyakran kell fertőtleníteni.

A határátkelésre vonatkozó korlátozások feloldása azonban egyelőre nincs kilátásban. Zuzana Krištúfková epidemiológus azt javasolta, az emberek próbáljanak az országon belül nyaralni.



Matovič arról is beszélt, továbbra is elővigyázatosnak kell lennünk és be kell tartanunk a higiéniai szabályokat, hiszen a tesztek által kimutatott fertőzötteken kívül háromszor, de akár hatszor több ember szervezetében is jelen lehet a vírus. A kormányfő szerint akár 4000 beazonosítatlan fertőzött is lehet. "Továbbra is legyünk nagyon felelősségteljesek, mert elronthatjuk az egészet" - mondta Matovič. A kormányfő arról is beszélt, hogy európai viszonylatban Szlovákiában van az ország lakosságához képest a legkevesebb beteg. "Köszönet mindenkinek aki az intézkedéseket betartották" - tette hozzá a miniszterelnök.



Henrieta Hudečková közegészségügyi szakember pedig arról beszélt, a higiéniai intézkedéseket azért is be kell tartani, mert a járvány második hulláma jelentős veszélyt jelent.



Marek Krajčí (OĽaNO) egészségügyi miniszter a sajtótájékoztatón elmondta, a tervezett műtétek is újraindulhatnak, az egészségügyi személyzet számára pedig állítása szerint elegendő védőfelszerelés áll rendelkezésre. Ugyanakkor arra figyelmeztetett, minden polgárnak rendelkezésére kell bocsátani azt az egészségügyi ellátást, amelyre az Alkotmány értelmében joga van. "Ha ez elmarad, az érintett polgár bejelentést tehet az egészségügyi ellátás felügyeletéért felelős hivatalnál" - mondta Krajčí.