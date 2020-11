Szerdán dönthetnek a főügyészről

Pénteken is órákon keresztül faggatták a jelölteket - TASR-felvétel

Pénteken tovább folytatódott a főügyészjelöltek nyilvános meghallgatása. A jelentkezőknek ezúttal is órákon keresztül kellett válaszolniuk a parlamenti képviselők és a nyilvánosság kérdéseire.

A parlament alkotmányjogi bizottsága csütörtökön 4 jelöltet szeretett volna meghallgatni, ám csak hármat sikerült, mivel a képviselők 3–4 órán keresztül faggatták a jelentkezőket.

Az alkotmányjogi bizottság tagjain kívül további parlamenti képviselők is jelen voltak, valamint Zuzana Čaputová köztársasági elnök tanácsadói is tehettek fel kérdéseket. Csütörtökön három ügyész került sorra: Jozef Čentéš, Tomáš Honz és Ján Hrivnák. Ennek megfelelően a képviselők főként arra voltak kíváncsiak, hogy az ügyészek miért nem fogtak össze, és szólaltak fel az ügyészségen zajló korrupciós ügyek ellen az utóbbi években, hiszen a médiában is megjelentek információk arról, hogyan kapcsolódik össze a szervezett bűnözés az igazságszolgáltatással. Példaként Dušan Kováčik speciális ügyész nevét hozták fel, akit a rendőrség nemrég vett őrizetbe.

Az említett jelöltek különféle válaszokat adtak, Čentéš például arra hivatkozott, hogy nem volt elég bizonyítéka, Hrivnák pedig azt mondta, hogy egyedül nehéz lett volna megváltoztatni a teljes rendszert, arra viszont nem volt ideje, hogy ehhez kollégákat toborozzon. Abban mindannyian egyetértettek, hogy az ügyészségnek reformokra van szüksége.

Ügyészek közt bíró

A pénteki meghallgatáson elsőként Juraj Kliment, a Legfelsőbb Bíróság bírája állt ki az alkotmányjogi bizottság elé. A hét jelölt közül ő az egyetlen, aki korábban nem az ügyészségen dolgozott. Kliment annak a törvénymódosításnak köszönhetően indulhat a főügyészi posztért, amelyet már az új kormánykoalíció fogadott el. Ennek következtében ugyanis kibővítették a jelentkezéshez szükséges feltételeket, így már nem csak ügyészek pályázhatják meg a pozíciót.

Kliment azonban így sem kerülhette el a kínos kérdéseket. Juraj Šeliga (Za ľudí), a parlament alelnöke például arra volt kíváncsi, hogy miért dolgozott együtt Peter Tóthtal, a korábbi SIS-ügynökkel, akiről nemrég kiderült, hogy a Kuciak-gyilkosság megrendelésével vádolt Marián Kočnerrel is közelebbi kapcsolatban állt. Kliment ugyanis néhány évvel ezelőtt közösen írt könyvet Tóthtal a Cervanová-botrányról. A bíró saját bevallása szerint a kiszivárgott információk tükrében már nem dolgozna együtt Tóthtal.

„Sajnálom, hogy belementem a dologba, de már megszakítottam vele a kapcsolatot”

– mondta Kliment.

Juraj Kliment - TASR-felvétel

Ahogy a képviselők az ügyészség korrupt működését számonkérték az ügyészeken, úgy Klimentnek is felelnie kellett a bíróságot érintő kérdésekre. A jelölt ezzel kapcsolatban azt mondta: néhány kollégájával éveken keresztül küzdöttek a bíróságokon zajló igazságtalanság ellen, példaként Štefan Harabint említette.

Nem értek a végére

Klimentet több mint 6 órán át hallgatták meg a képviselők, utána következett Rastislav Remeta, az ügyészek etikai bizottságának alelnöke. Elmondása szerint az ügyészségről kiszivárgott botrányokat egyéni kudarcnak kell tekinteni, nem pedig rendszerszintű hibának. Hozzátette, kollégái túlnyomó többsége mindig is becsületesen végezte a munkáját.

Remeta faggatása 20.18-ig tartott.

Maroš Žilinkára és Ján Šantára már nem maradt idő, így őket hétfőn hallgatják meg.

Rastislav Remeta - TASR-felvétel

Szerdán választhatnak

A parlamentnek jövő héten kellene szavaznia az új jelöltről. A koalíciós pártok egyelőre nem szerették volna megnevezni, kit támogatnak. Az SaS például lapunknak úgy fogalmazott, hogy a döntésben kulcsfontosságú szerepet játszik majd a nyilvános meghallgatáson nyújtott teljesítmény.

A szavazásra a tervek szerint november 25-én kerül sor, a koalíció egyelőre nyilvános szavazással számol. Utóbbinak azért is tulajdonítanak nagy jelentőséget, mert az előző, 2011-es főügyészválasztás során titkosan szavaztak a képviselők, és a sajtóban felmerült egy szavazatvásárlással kapcsolatos botrány, ám ezt a mai napig sem sikerült bizonyítani.

A főügyészi pozíció az egyik legfontosabb az igazságszolgáltatásban, hiszen gyakorlatilag bármilyen büntetőeljárást leállíthat, vagy éppen újraindíthat. Emellett ellenőrizheti a rendőrség munkáját is, hozzáférhet egy adott ügy bizonyítékaihoz. A főügyész áll az intézmény élén, ő felel a speciális ügyész tevékenységéért is.

Mária Kolíková (Za ľudí) igazságügyi miniszter a témában úgy nyilatkozott, a főügyész személyétől függ a teljes intézmény hitelessége és megbízhatósága.

„Elengedhetetlen, hogy hihessünk abban, az ügyészség mindig mindent megtesz azért, hogy a bűnösöket felelősségre vonják, és eljárás induljon ellenük”

– fogalmazott a tárcavezető.

Veronika Remišová beruházásokért és régiófejlesztésért felelős miniszter a főügyészválasztással kapcsolatban azt mondta, ez jó esély arra, hogy az utóbbi 16 év traumáját elfelejthessük, amikor nem érvényesülhetett a jog és az igazságosság.

(nar, TASR, Denník N)