Szakszervezetek: Ne a betegek fizessenek rá a miniszter és az orvosok vitájára

Šaško az érdekegyeztető tanács előtt megismételte korábbi álláspontját: nem szeretné, ha a kormánynak január 1-től rendkívüli helyzetet kellene kihirdetnie, de ha a Szlovák Orvosszakszervezet (LOZ) nem hajlandó kompromisszumot kötni, akkor a kabinetnek nem lesz más választása.

„Minden tárgyalás és konkrét eredmény ellenére az LOZ képviselői ragaszkodnak a felmondási akció folytatásához. Mivel ez a lehetőség továbbra is valós, egészségügyi miniszterként kötelességem, hogy még kedvezőtlen fejlemények esetén is biztosítsam, hogy a szlovákiai betegek január 1-je után is megkapják a szükséges egészségügyi ellátást”