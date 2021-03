Kormányválság robbant ki, az SaS a kabinet rekonstrukcióját követeli

"Eljött az ideje, hogy a kormány átalakításáról beszéljünk" - jelentette ki szerdán délelőtt a kormányülés után Sulík, és hozzátette: "Ez komoly dolog. Nem történik ilyen minden nap, nagyon érzékenyen kell fellépni“ - mondta Sulík, aki tárgyalni akar a kormány rekonstrukciójáról az OĽaNO-val, az Za ľudíval és a Sme rodinával is. Leszögezte ugyanakkor, hogy alapvetően elutasítja az előrehozott választásokat.



Sulík egyelőre azonban nem pontosította, mely miniszterek menesztését szeretné. A sajtótájékoztatón arról beszélt, a koronavírus-válság fokozódása miatt Marek Krajčí (OĽaNO) egészségügyi miniszter leváltását biztosan el szeretné érni, de ennyivel biztosan nem elégszik meg. Információink szerint Igor Matovič leváltását is követelni fogja.



Sulík szerint minden miniszter leváltása terítékre kell hogy kerüljön, az övét és a miniszterelnökét is beleértve. "Ebben a formában ugyanis nem tudunk tovább működni" - jelentette ki. Az SaS kormánypárt vezetője arról is beszélt, nem akar ultimátumokat adni a koalíciós partnereinek. "De elmondom önöknek, hogy egészen világos elképzelésem van arról, miként kell kinéznie a kormány átalakításának" - tette hozzá azzal, hogy az elképzelését először a koalíciós partnereinek mondja el.



Az SaS elnöke és a Za ľudí vezetője, Veronika Remišová a kormány átalakításának ügyében délután háromkor Zuzana Čaputová köztársasági elnökkel találkozik. Az SaS miniszterei azonban már fél egykor megérkeztek az elnöki palotába. Matovič eddig még nem kért találkozót az államfőtől, erősítette meg Martin Strižinec, Čaputová szóvivője.



Tegnap este az SaS és a Za ľudí országos tanácsa a parlamenti frakciójuk részvételével tartott ülést, illetve a két párt vezetése külön is egyeztetett. Ezeken a találkozókon is a kormány átalakításának lehetőségeiről egyeztettek.



Sulík arról is beszélt, hogy nincs bajuk a Szputnyik V-vakcina behozatalával, de azzal igen, ahogy Matovič Kassán üdvözölte a szállítmányt.



Boris Kollár 13:00-ra sajtótájékoztatót jelentett be az aktuális helyzethez.

Igor Matovič kormányfő Facebook-posztban reagált, azt állítva, hogy egyes, magas pozícióban lévő politikusoknak az felel meg, hogy minél több ember haljon meg, minél több lakos és a gazdaság is szenvedjen.

"A jelszavuk - minél rosszabb Szlovákiának, annál jobb az ő sikertelen pártjaiknak, melyek kormányozni akarnak" - írta a kormányfő.

A teljes posztot elolvashatja itt:

MY BUĎME INÍ Stovka ľudí denne zomiera a miesto toho, aby sme sa všetci sústredili na zháňanie vakcín, kde kto vie -... Közzétette: Igor Matovic – 2021. március 3., szerda

A Peter Pellegrini által vezetett ellenzéki Hlas azzal vádolja a kormányt, hogy a koalíciós ellentétek miatt nincs ideje a világjárvány okozta válsággal foglalkozni.

"Nincs idejük arra, hogy az embereknek elmagyarázzák az új higiéniai intézkedéseket, de arra van elég energiájuk, hogy a kölcsönös sértegetésekkel zaklassák a nemzetet" - írja közleményében a párt.

Egyben megismétlik, hogy szerintük a megoldás a teljes kabinet lemondása lenne, az előrehozott parlamenti választásig pedig szakértői kormánynak kellene vezetnie az országot.