Sulík: Nem gond, hogy Ficóval tárgyaltam

A kormánykoalícióban a feszültség a napokban a tetőpontjára hágott. Sulík kedden arra emlékeztetett, hogy ha az OĽaNO-t vezető Igor Matovič gazdasági miniszter nem mond le, akkor ultimátumukhoz híven, jövő héten szerdán, a kormányülés után beadja a lemondását, az SaS távozik a kabinetből.

Rendkívüli találkozó

A kiélezett helyzeten az sem segített, hogy Sulík csütörtökön a gazdasági tárca épületében a kormányt élesen támadó, ellenzéki Smer vezetőjével, Robert Ficóval találkozott. Az SaS-es gazdasági miniszter azt állítja, az energetikai helyzetről akart beszélni Ficóval. Az volt a szándéka, az ellenzéki politikusnak elmagyarázza, mit tett a kormány azért, hogy megvédje az ország polgárait az energiaárak növekedésétől. Ezzel akarja ugyanis elejét venni, hogy Fico félretájékoztassa a választóit. A tárcavezető szerint a politikai vitának csak használhat, ha az valós kérdések mentén folyik. Egyben tagadta, hogy bármilyen más, politikai kérdésről tárgyalt volna a Smer vezetőjével. Sulík egyébként ugyanilyen keretek között találkozna a többi ellenzéki párt képviselőjével is. A Hlas azonban ezt a Denník N-nek adott közleményében azzal utasította vissza, nincs értelme egy ilyen találkozónak, mert a miniszter napokon belül úgyis lemond.

A találkozót a minisztertől Fico kérte, a pártvezetők egyeztetése után pedig a Smer elnöke tárgyilagosan csak annyit nyilatkozott, a parlamentben támogatni fognak minden olyan intézkedést, amely a magas energiaárak kompenzációját célozza. Az SaS-ről itt érdemes felidézni, hogy a 2020-as parlamenti választás előtt kizárta, hogy Smerrel működne együtt egy kormánytöbbség létrehozásában. A Smer vezetője ellen pedig most többek közt bűnszervezet létrehozásának és működtetésének gyanújával nyomoz a rendőrség.

Felesleges találkozó?

A találkozó miatt Sulíkot bírálta a Za ľudí kormánypárt vezetője, Veronika Remišová, aki szerint a miniszternek a Ficóval való egyeztetés helyett inkább arról kellene tárgyalnia, hogy miként lehet egyben tartani a koalíciót. „Ezért a Ficóval való találkozókat pont annyira feleslegesnek és károsnak tartom, mint Kotlebával és Kočnerrel való egyeztetéseket” – jelentette ki Remišová. Hasonlóképpen hibának tartja a gazdasági miniszter és Fico találkozóját Juraj Šeliga (Za ľudí) parlamenti képviselő, aki szerint, ha Sulík csak tájékoztatni akarta volna a Smer elnökét, akkor ezt megtehette volna az illetékes parlamenti bizottság ülésén. A OĽaNO-t vezető Matovič, akivel Sulík konfliktusban áll, pedig már két hónapja azzal gyanúsította meg az SaS vezetőjét, hogy összeesküdött az ellenzékkel.

A Geiss család

A gazdasági minisztert a napokban a védelmi tárca vezetője, Jaroslav Naď (OĽaNO) is bírálta, aki azt állítja, Sulík röviddel Oroszország ukrajnai inváziójának megindulása után akadályozta, hogy az akkor még a szlovák hadsereg tulajdonában lévő S–300-as légvédelmi rendszert átadják Kijevnek. Naď szerint ugyanis a gazdasági miniszter nem adta ki azt az engedélyt, amely a rendszernek a külföldre szállításához szükséges. Azt állítja, Sulík azzal érvelt, az oroszok válaszlépésként elzárhatják a földgázt. A védelmi miniszter szerint az SaS vezetőjét a saját tárcavezetői is győzködték, de a légvédelmi rendszer átadásáért cserébe végül azt kérte, hogy a német valóságshow-ból ismert Geiss családot katonai helikopterrel szállítsák szlovákiai látogatásuk során. Erről el is indult az egyeztetés, de aztán az érintettek, többek közt Andrej Doležal (Sme rodina-jelölt) közlekedési miniszter is egyetértett abban, hogy ez nem lenne jó lépés. A Geiss családot végül nem katonai, hanem magánhelikopterrel szállították. Igor Matovič pedig az újságírókat bírálva a Denník N-t kritizálta azért, mert szerinte a lap szemet hunyt afölött, hogy Sulík katonai helikopterrel akarta reptetni a vendégeit. Maga a gazdasági miniszter azonban tagadja és hazugságnak nevezi a Naď által megfogalmazott vádakat. Azt állítja, az S–300-asról szóló engedélyt postafordultával elküldte, a Geiss család pedig csak érdeklődött, repülhetnek-e katonai helikopterrel. Az SaS által jelölt külügyminiszter, Ivan Korčok pedig nem akarta az újságíróknak elárulni, hogy úgy történt-e az eset, ahogy azt Naď leírta.